Астролог попередила про небезпечні дні зими 2023 року для України: "Є загроза нового прориву"

Усі атаки будуть відбиті, але обережність не завадить

Астроексперт Ольга Медвецька, яка раніше розповіла, коли бойові дії в Україні зійдуть нанівець, попередила українців про небезпеку цієї зими. Астролог назвала найнебезпечніші дати холодної доби у 2023 році, і закликала всіх бути дуже обережними.

Як зазначила, Медвецька в інтерв’ю УНІАН, у січні, а саме в 20-х числах, залишається загроза нового прориву рф на територію України. Однак, як і завжди, у окупантів нічого не вийде, але перестрахуватися цими днями не завадить.

"Небезпеки та випробування для нашого народу очікуємо також поблизу 28 січня . Наступний період підвищеної небезпеки буде близько 10 лютого (приблизно з 5 по 15 число) через з’єднання Меркурій-Плутон" — зазначила астролог.

Також Медвецька наголосила, що 20 січня – це дуже небезпечний час і для президента України Володимира Зеленського. Є загроза, що на нього може бути здійснений замах.

Раніше таролог Олена Бюн розповіла, що взимку ЗСУ продовжать контрнаступ. У цей період на окупантів чекають провали. Також за словами астроексперта, ясновидця та екстрасенсу Хаяла Алекперова світ в Україні настане у весняні місяці 2023 року.