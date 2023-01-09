Могла вибухнути будь-якої секунди: пораненому українському захиснику витягли гранату з грудей (фото)

Бійця після операції відправили на реабілітацію

Український військовослужбовець отримав поранення у груди з підствольного гранатомета, але зміг вижити завдяки тому, що граната не вибухнула.

Як повідомила у своєму Telegram-каналі заступник міністра оборони Ганна Маляр, операцію із вилучення гранати проводили під наглядом двох саперів, які страхували медичний персонал.

"Операція проводилася одним із найдосвідченіших хірургів ЗСУ – Андрієм Вербою без електрокоагуляції, оскільки граната могла детонувати будь-якої миті", — написала вона.

Маляр додала, що сама операція пройшла успішно, а військовослужбовця відправили на подальшу реабілітацію та відновлення.

Як повідомлялося раніше, Василь Габрусь із Львівщини, чий 36-річний син Степан віддав життя за Україну в одній із найгарячіших точок Донбасу, вирішив допомогти українським військовим зберегти життя і власним коштом закупив на потреби військових три нові автомобілі. Чоловік наголосив, що українці завжди мають, за кого боротися на всіх фронтах та у всіх сенсах.

Також нагадаємо, що в мережі нещодавно з’явилося відео, на якому видно, як російська куля прошила наскрізь шолом одного з українських військових, при цьому він сам відбувся подряпиною.