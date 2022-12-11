Провал на полі бою, великі втрати та мінус території: астролог розповіла, як росія програє війну

Експерт зазначила, що на полі бою росіяни масово втрачають і втрачатимуть і техніку, і особовий склад

Ніхто й так не сумнівається у перемозі України у війні з росією, проте коли це також прогнозують і російські астрологи — віра лише міцнішає. Так, астроекперт Тетяна Калініна вирішила не будувати повітряних замків із малюванням "великої та сильної імперії", як це подобається диктатору рф, а поділилася прогнозом на цілком логічне завершення війни в Україні.

Астролог зауважила, що 2023 рік — вирішальний рік, особливо для країни-агресора, адже якщо зараз не зупинитися, то наслідки будуть явно не такими, як розраховує кривавий диктатор путін. Що ж буде з росії в новому році — читайте далі.

Яким буде 2023 рік для Росії

Положення Місяця вказує на те, що деякі території можуть "від’єднатися" від росії і швидше за все йдеться про області, окуповані російськими військами в Україні. А це означає, що хлопці з ЗСУ вдало звільнять усі міста та села.

Вже в грудні 2022 року в керівній верхівці рф почнуться розбирання, чому росія провалила війну в Україні, але вони до останнього і це відкидають.

Кінець зими-початок весни 2023 року принесе армії рф багато втрат. Вони і зараз є, проте будуть ще масштабнішими.

У цей період можливе закриття кордонів росії.

Літо 2023 року — період серйозних проблем для країни агресора: велика ймовірність руйнування інфраструктурних об’єктів плюс відносини з іншими країнами світу ще більше погіршаться, особливо в рамках торгівлі.

У другій половині літа постає питання про "спірну територію", що більше схоже на те, що ЗСУ повернуть окупований Крим до складу України.

Раніше астролог Влад Рос, що в грудні вже не буде настільки жорсткого і жахливого ракетного обстрілу з боку росії. За його словами, останній місяць 2022 року обіцяє бути "м’якшим місяцем", ніж попередні.