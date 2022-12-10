"Будуть серйозні "боєголовки": астролог назвала найнебезпечнішу дату у грудні

Особливо обережними мають бути жителі окупованих територій

Якщо таролог Ольга Стогнушенко побачила у своєму прогнозі більш оптимістичну картину та дала надію українцям на можливий спокійний грудень, то астролог Яна Тимощук вирішила нагадати, що війну не закінчено, і воєнні дії продовжуються. А від цього потрібно бути максимально обережними.

На своєму YouTube-каналі, астроексперт зазначила, що варто побоюватися дат, де багато "двійок", і в грудні особливо небезпечною буде дата 22.12.2022. Тому в цей день варто бути дуже обережними, і не ігнорувати тривогу.

"Там де багато двійок — чекати на біди. З погляду астрології, є небезпечні сполуки. Будуть серйозні "боєголовки". Особливо варто бути обережним тим, хто перебуває на окупованих територіях", — розповіла астролог.

Також Тимощук додала, що окупанти продовжуватимуть спроби наступати, а після себе залишатимуть жах на окупованих територіях. Однак ЗСУ зможуть все відбити, і до Нового року на нас чекає ще багато перемог.

Також раніше астролог Влад Рос також повідомляв, що в грудні вже не буде таких жорстких і жахливих ракетних обстрілів з боку росії. За його словами, останній місяць 2022 року обіцяє бути "м’якшим місяцем", ніж попередні.