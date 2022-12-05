"Глобального блекауту в Україні не повинно бути": астрологи обнадіяли прогнозом на грудень

На думку астрологів, у середині місяця для України розпочнеться сприятливий астроперіод

Питання, коли може закінчиться російсько-українська війна, хвилює зараз усіх. Задаються ним і тарологи, екстрасенси, астрологи, намагаючись зазирнути у майбутнє. Точну дату не береться прогнозувати ніхто, але на якісь важливі зміни під час війни, на думку астрологів, зірки вказати можуть.

Прогноз ведичних астрологів Олексія та Ганни Суханових на грудень 2022 року говорить як про позитивні зрушення, так і про небезпечні події. Йдеться, зокрема, про перебої зі світлом і можливість деокупації нових міст після повернення Херсона.

Як пишуть астрологи у своєму Instagram-блозі, глобального блекауту в Україні бути не повинно.

"Звичайно, ми ще спостерігатимемо спроби масових ракетних атак з боку армії рф. Однак, на наш погляд, їхня результативність падатиме. Це пов’язано з багатьма астрологічними факторами", — пояснюють Суханови.

У тому числі вони називають:

покращення астрологічного періоду у річній карті України (з 16 грудня );

); покращення становища Сонця в астрологічних транзитах;

вихід Меркурія із знаку Зодіаку Скорпіон, яким керує планета війни та руйнувань Марс.

"В Україні в грудні буде пік напруженого періоду Саде-Саті (особливо ближче до кінця грудня). Цей період створює ментальну напругу і може формувати різні обмеження. Тому ми можемо сказати, що відключення електроенергії, швидше за все, і далі буде присутнє. Але при цьому має з’явитися стабільність і впорядкованість у цьому процесі", — повідомляється в астропрогнозі.

З 16 грудня 2022 року по 3 січня 2023 року для України в астрологічному плані настає позитивніший період, зазначають Суханови. За їхніми словами, можемо очікувати збільшення військової та фінансової допомоги нашій країні, просування на фронті й повернення населених пунктів під контроль України.

Разом з тим, астрологи кажуть, що астрологічні умови для росії на початку місяця будуть складатися не найгіршим чином. Але Суханови не прогнозують великих перемог противника, навіть якщо посилиться наступ. А от у період з 24 грудня по 17 лютого в країні-агресорі підвищиться внутрішнє невдоволення громадян, йдеться у прогнозі.

"Ми можемо припустити, що будуть якісь активні з боку армії росії з нарощування військової активності у війні з Україною, але вони закінчаться явно не так, як плануються агресором", — підсумували астрологи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що популярний астролог Влад Росс озвучив свій прогноз щодо застосування ядерної зброї.