Відомий астролог насторожив українців прогнозом на Різдво: "До — небезпеки немає, на свято — можливо"

За словами астроексперта, Різдво цього року може відбутися зовсім не святково.

Відомий український астролог Влад Росс, який раніше розповів про переломні події у листопаді на фронті, налякав українців своїм новим прогнозом. За його словами, кривавий диктатор володимир путін може посягнути і на світле свято Різдва Христового, перетворивши цей день на чергове бомбардування України.

Проте 25 грудня та 7 січня все може бути набагато гіршим, адже існує ризик застосування ядерної зброї. Як зазначив Росс у коментарі УНІАН, саме в ці дні божевільний диктатор може зважитися на такий крок через численні провали російської армії.

"До Різдва не існує небезпеки застосування ядерної зброї, а ось у саме свято може бути", — сказав астроексперт.

На жаль, але масовані ракетні атаки також продовжаться. Однак, як би це не звучало, такий варіант набагато кращий, адже він зменшує ймовірність застосування ядерної зброї.

Раніше астролог Рубіна Цибульська розповіла, що наприкінці листопада 2022 року очікуються перемоги та успіхи українських бійців. А нумеролог Володимир Бадіян відповів на найбільш хвилююче для всіх українців питання, коли завершиться війна в Україні.