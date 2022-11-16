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Інтенсивність боїв знизиться: астролог розповіла, що відбуватиметься на полі бою цього тижня

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Астролог зробила прогноз щодо війни
Астролог зробила прогноз щодо війни. Фото Колаж "Телеграфа"

Астролог наголошує, що повністю бої зупинено не буде.

Астролог склала прогноз на тиждень 14-20 листопада щодо воєнних дій в Україні. На її думку, інтенсивність боїв знижуватиметься.

Такий прогноз зробила астролог astro.medvedka на своїй сторінці в Інстаграмі. При цьому вона наголосила, що повністю бої зупинено не буде.

"Напруга між Марсом і Юпітером знижується — напевно буде зниження інтенсивності боїв. Уточнюю: це не зупинка! А ще Сатурн з Ураном поступово починають розходитися як у морі кораблі, тобто їхня взаємодія слабшає, а отже, і тиск диктатури буде знижуватися. Тоталітаризм потроху буде слабшати", — прогнозує експерт.

Вона також прокоментувала можливість ядерної війни. На її думку, вона вкрай низька.

"Про наступну гарну новину: коли планети стоять точно одна навпроти іншої – це найбільша напруга, і називається вона опозиція. Таке було між Сонцем+Меркурієм та Ураном+Місяцем, коли ще й затемнення було минулого тижня. І це все разом створювало передумови для ядерки або іншої радіаційної катастрофи, тепер контактування вказаних планет зменшується, адже майже всі вони просунулися вперед кожне у своєму ритмі, залишається тільки опозиція між Сонцем і Ураном, і то вже не точна (а наприкінці тижня зовсім зникне!), тому ризик радіаційного поразки значно знижується, як і кількість розмов про них. Про повне зняття такої ймовірності ще не говорю, тому що дія цього затемнення ще тягнеться, але все одно ймовірність названих жахливих подій суттєво зменшується з кожним днем", — каже астролог.

Все ще діє напружений аспект між Марсом та Нептуном, тому питання нечесності ведення війни, застосування обману як зброї, а також хімічного та забороненого виду зброї залишається відкритим, зазначає експерт.

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#Війна #Астролог