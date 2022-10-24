На війну в Україні вплинуть дві важливі космічні події: астролог зробила попередження

За словами астролога, запеклих боїв варто чекати і на інформаційному полі

Кінець жовтня буде насиченим щодо астрологічних метаморфоз. Астрологи вже озвучують прогнози щодо російсько-української війни у зв’язку з майбутнім сонячним затемненням 25 жовтня. Очікуються й інші важливі космічні події.

За словами астролога Олени Кравченко (olena_astrostar), деякі зміни в ході війни можуть відбутися вже після 23 жовтня. У цей період Венера та Сонце перейдуть на знак Скорпіона й Сатурн вийде з ретроградного руху.

Після 23 жовтня, йдеться у прогнозі, у військовому плані захочеться ще більше результатів і якщо бути досить зухвалими — їх можна буде отримати, щоправда, якщо не скотитися в емоції. У військовому плані будь-яка офіційна взаємодія з іншими державами та всередині України піде швидше та продуктивніше, прогнозує Кравченко. Також вона говорить про можливі важливі рішення державних і наддержавних структур щодо українського питання.

Друга важлива космічна подія – затемнення 25 жовтня. Астролог пише, що можуть стартувати постачання в рамках ленд-лізу. Тоді як після 28 жовтня, стверджує її прогноз, військова ситуація буде конфліктною, можливі запеклі бої, бажання продавити свою лінію і навіть революційні події. Цілком можливо очікувати навали мобілізованих з боку агресора, додала Кравченко.

Зазначимо, що з 30 жовтня розпочнеться ретроградна фаза Марса. За словами астролога, можуть статися витоки інформації щодо військових тем останніх двох років, можливі нові розслідування, а найголовніше – бої на полі інформаційної війни.

Раніше "Телеграф" писав, що багато астрологів та екстрасенсів говорять про те, що війна в Україні може закінчитися не раніше весни. Ганна Єфремова навіть назвала точну дату, коли бойові дії припиняться.