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У путіна може бути серйозне неврологічне відхилення: ЗМІ посилаються на розвідку США

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Поведінка кривавого диктатора може бути частково зумовлена його станом здоров’я Новина оновлена 24 серпня 2022, 11:48
Поведінка кривавого диктатора може бути частково зумовлена його станом здоров’я

У бункерного діда може спостерігатися одна з форм аутизму, яка притаманна багатьом асоціальним особам

Розмови про стан здоров’я кремлівського диктатора володимира путіна звучать останні кілька років, а найбільш обговорюваними стали за останні пів року — після початку повномасштабної війни рф проти України. Різні джерела вказують на цілий букет хвороб, серед яких як фізичні, так і психологічні розлади. Серед останніх вельми незвичайним варіантом є припущення американської розвідки про ймовірний синдром Аспергера, від якого нібито страждає путін.

Інформацію про це повідомляє медіа Newsmark, посилаючись у своєму матеріалі на один зі звітів розвідки Пентагону США. У документі нібито містяться незаперечні докази того, що у владимира путіна діагностовано одну із форм аутизму.

Розвідники стверджують, що такий стан путіна розкрився не відразу, а згодом був збережений у секреті, щоб не руйнувати ідеальний образ російського лідера. Також завдяки підвищеній таємності не постраждала і кар’єра самого володимира путіна. Тим часом синдром Аспергера начебто впливає однак на судження глави Кремля, змушуючи почуватися фізично нестабільно, і навіть некомфортно у присутності великої кількості людей.

"Це один із видів аутичного розладу, який людям складно переживати. Воно негативно впливає на їхні соціальні взаємодії і може призвести до насильницької поведінки", — йдеться у сюжеті Newsmark.

Також додамо, що є інформація, ніби синдром проявився у путіна ще в дитинстві, але був проігнорований для досягнення інших цілей.

Синдром Аспергера є порушенням розвитку людини, котрій характерні серйозні труднощі у соціальному взаємодії. Люди, які страждають, дуже обмежений і стереотипний перелік інтересів. Нерідко "Аспергер" супроводжується підвищеною незграбністю. Вважається, що пацієнти з таким відхиленням найбільш асоціальні, нерідко його діагностують у різних злочинців. Люди з синдромом не розуміють специфіки емоцій і почуттів, не розуміють, що таке кохання, а також часто виявляють невмотивовану жорстокість. Вони можуть бити інших, не розуміючи, що роблять противнику боляче.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у путіна може бути все настільки погано зі здоров’ям, що він, ймовірно, серйозно роздумує про застосування ядерної зброї проти України.

При цьому зовнішній вигляд диктатора і справді залишає бажати кращого: він то виглядає, немов живий мрець, то виступає без краватки на практично відсутній шиї.

Теги:
#Росія #Хвороба #Володимир Путін #Синдром Аспергера