Схожий на смерть більше, ніж зазвичай: хворобливий вигляд путіна в Пітері зацікавив мережу (відео)

Російський диктатор виглядав стомленим більш, ніж зазвичай

Не встигла мережа закінчити обговорення можливих проблем зі здоров’ям володимира путіна після його робочої поїздки до Ірану, як політик підкинув нову тему. Питання дивної ходи та серйозного кашлю російського кривавого диктатора відійшли на задній план — тепер усім дуже цікаво, що ж із ним відбувається, якщо він загалом виглядає, немов знаходиться при смерті.

Такий епітет путін отримав після появи в мережі відео його прогулянки з міністром оборони рф сергієм шойгу і дочкою останнього — Ксенією по набережній Санкт-Петербурга. Як відомо, 31 липня на Кронштадті глава Кремля був вимушений приймати військовий парад кораблів на честь Дня військово-морського флоту рф.

Під час ходіння вулицями Пітера володимир путін виглядав дуже втомленим і вельми хворобливим. Дочка шойгу намагалася проводити президенту екскурсію, але той, хоч і кивав у відповідь на її слова, вельми зацікавлений у цьому не був.

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Особливу атмосферу прогулянці додало засилля комарів, які, ніби змовившись, щоразу атакували саме володимира путіна. На відео чітко видно, що тільки він відмахується від настирливих комах.

Не дивно, що і це, і сам зовнішній вигляд вже викликали у користувачів мережі чимало уїдливих коментарів.

Слід зазначити, що володимиру путіну приписують не одну хворобу, найсерйознішою з яких може бути онкологія. Втім, як звичайні громадяни, так і дипломовані фахівці припускають, що російський лідер може мати психологічні відхилення.

Це могло б пояснити жорстокість його наказів щодо ведення війни в Україні, які змушують наших співгромадян дедалі більше бажати політику смерті. До речі, вона, швидше за все, природною не буде — путіна можуть прибрати його підлеглі, коли ситуація на українському фронті повністю вийде з-під контролю Москви.