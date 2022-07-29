"Досі живий, але тяжко хворий": таролог розповіла про стан здоров’я путіна

Російському політику стає все гірше, але він, як і раніше, чіпляється за президентське крісло

Різні фізичні та психологічні хвороби російського диктатора володимира путіна обговорюються в усьому світі вже не перший місяць. Офіційно в Кремлі продовжують заперечувати будь-які проблеми зі здоров’ям їхнього президента, проте зовнішній вигляд політика часто говорить про інше. Як і карти Таро в прогнозі тарологіні Людмили Хомутовської, котра лише підтверджує здогади багатьох людей, які цікавляться темою.

Про те, що їй відкрив розклад, Хомутовська розповіла у розмові з журналістами "24 каналу". За її словами, зараз путін знаходиться під серйозною охороною, адже його здоров’я залишає бажати кращого.

Тарологіня каже, що часом путін відчуває настільки сильне нездужання, що навіть не здатний піднятися з ліжка. Саме тому йому постійно потрібна присутність команди кваліфікованих лікарів поряд.

"Карти вже рік постійно показують ту саму інформацію — що путін хворий, і він починає рухатися до смерті", — підкреслює Людмила Хомутовська.

Також вона додає, що у разі смерті диктатора цей факт воліють замовчувати якнайдовше. Щоб мати можливість продовжувати лінію політики, яку окреслив путін.

Для цього, як їй підказують карти, будуть використовуватися двійники, яких у путіна може зараз бути мінімум шість. Хомутовська підкреслює, що деякі "замінники" російського диктатора, як і він, мають проблеми зі здоров’ям, проте спецслужби рф можуть готувати когось нового на цю роль.

"Їх змінюють на не дуже важливих зустрічах путіна і тоді, коли він дуже хворий", — зазначила вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, скільки двійників владимир путін може мати дійсно і чи є можливість їх якось розрізнити.

Також ми писали про те, яка хвороба здатна підштовхнути російського лідера до ухвалення дуже непростого рішення — щодо ядерної атаки.