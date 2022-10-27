Рус

На Харківщині знайшли нове поховання: росіяни скинули тіла до ями та зрівняли танками (фото)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
6536
Під Боровою знайшли місце, де окупанти закопали тіла мирних жителів та військових Новина оновлена 27 жовтня 2022, 13:56
Під Боровою знайшли місце, де окупанти закопали тіла мирних жителів та військових

На могилі не залишили навіть таблички

У Борівському районі Харківської області, який довго пробув у російській окупації, знайшли нове поховання — попередньо там десятки тіл, які російські військові просто скинули в яму та зрівняли із землею.

Фото з місця подій показали у прес-службі Національної поліції України.

Зазначається, що про поховання правоохоронцям розповіли мешканці села Копанки.

Село Копанки на карті Харківської області — зовсім поряд адмінкордон Луганської області
Село Копанки на карті Харківської області — зовсім поряд адмінкордон Луганської області

За їхніми словами, окупанти 13 квітня звезли туди тіла з усього району, екскаватором викопали яму до трьох метрів завглибшки, після чого просто зрівняли танками місце поховання.

Біля села Копанки знайшли масове поховання загиблих українців у Харківській області
Місцевим жителям не дали подбати про місце поховання співгромадян

Росіяни не залишили на могилі жодного позначення і не дали цього зробити місцевим. Їм дозволили прийти лише на Великдень. Тоді там встановили три хрести, щоб було приблизно видно периметр поховання.

Біля села Копанки знайшли масове поховання загиблих українців у Харківській області
Тіла просто скинули в одну глибоку яму
Біля села Копанки знайшли масове поховання загиблих українців у Харківській області
Могилу зрівняли із землею, не залишивши навіть таблички

Наразі відомо про щонайменше 17 загиблих, — українські військові загинули в бою, і там же були поховані. Окрім військових, там є й цивільні.

Біля села Копанки знайшли масове поховання загиблих українців у Харківській області
На місці ведуться роботи
Біля села Копанки знайшли масове поховання загиблих українців у Харківській області
Всі тіла дістануть і проводять упізнання
Біля села Копанки знайшли масове поховання загиблих українців
І кожен загиблий у результаті буде з честю перепохований

Нагадаємо, що після деокупації територій українці знаходять багато таких безіменних могил своїх співвітчизників.

На Харківщині ведуться роботи на місці поховання в Ізюмі.

Як повідомляв "Телеграф", у Лимані також знайшли ще одне поховання, де є і дитячі тіла.

Теги:
#Харківська область #Загиблі #Поховання #Окупація