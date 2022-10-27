На Харківщині знайшли нове поховання: росіяни скинули тіла до ями та зрівняли танками (фото)
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На могилі не залишили навіть таблички
У Борівському районі Харківської області, який довго пробув у російській окупації, знайшли нове поховання — попередньо там десятки тіл, які російські військові просто скинули в яму та зрівняли із землею.
Фото з місця подій показали у прес-службі Національної поліції України.
Зазначається, що про поховання правоохоронцям розповіли мешканці села Копанки.
За їхніми словами, окупанти 13 квітня звезли туди тіла з усього району, екскаватором викопали яму до трьох метрів завглибшки, після чого просто зрівняли танками місце поховання.
Росіяни не залишили на могилі жодного позначення і не дали цього зробити місцевим. Їм дозволили прийти лише на Великдень. Тоді там встановили три хрести, щоб було приблизно видно периметр поховання.
Наразі відомо про щонайменше 17 загиблих, — українські військові загинули в бою, і там же були поховані. Окрім військових, там є й цивільні.
Нагадаємо, що після деокупації територій українці знаходять багато таких безіменних могил своїх співвітчизників.
На Харківщині ведуться роботи на місці поховання в Ізюмі.
Як повідомляв "Телеграф", у Лимані також знайшли ще одне поховання, де є і дитячі тіла.