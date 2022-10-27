На Харківщині знайшли нове поховання: росіяни скинули тіла до ями та зрівняли танками (фото)

На могилі не залишили навіть таблички

У Борівському районі Харківської області, який довго пробув у російській окупації, знайшли нове поховання — попередньо там десятки тіл, які російські військові просто скинули в яму та зрівняли із землею.

Фото з місця подій показали у прес-службі Національної поліції України.

Зазначається, що про поховання правоохоронцям розповіли мешканці села Копанки.

Село Копанки на карті Харківської області — зовсім поряд адмінкордон Луганської області

За їхніми словами, окупанти 13 квітня звезли туди тіла з усього району, екскаватором викопали яму до трьох метрів завглибшки, після чого просто зрівняли танками місце поховання.

Місцевим жителям не дали подбати про місце поховання співгромадян

Росіяни не залишили на могилі жодного позначення і не дали цього зробити місцевим. Їм дозволили прийти лише на Великдень. Тоді там встановили три хрести, щоб було приблизно видно периметр поховання.

Тіла просто скинули в одну глибоку яму

Могилу зрівняли із землею, не залишивши навіть таблички

Наразі відомо про щонайменше 17 загиблих, — українські військові загинули в бою, і там же були поховані. Окрім військових, там є й цивільні.

На місці ведуться роботи

Всі тіла дістануть і проводять упізнання

І кожен загиблий у результаті буде з честю перепохований

Нагадаємо, що після деокупації територій українці знаходять багато таких безіменних могил своїх співвітчизників.

На Харківщині ведуться роботи на місці поховання в Ізюмі.

Як повідомляв "Телеграф", у Лимані також знайшли ще одне поховання, де є і дитячі тіла.