Проповідує із в'язниці та спілкується з жінками. Історія адвоката-вбивці у новому "Розслідуванні з Андрієм Данілевичем"
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Чоловіка засудили на 15 років
Петро (Бенджамін) Бігун, засуджений за жорстоке вбивство та розчленування своєї нареченої, продовжує збирати прихильниць у соцмережах. Попри вирок, 15 років ув'язнення, він веде сторінки, де називає себе коучем та психологом, та розповідає про закони карми.
Про це йдеться у проєкті "Розслідувань з Данілевичем" на SWEET.TV. Журналісти знайшли нові деталі моторошного злочину, і прослідкували новий виток історії вбивці-інфлюенсера. "Телеграф" подає коротку текстову версії розслідування.
Літо 2022-го. Рибалки витягують з води під Києвом валізу. Всередині — понівечене тіло жінки з вирізаними внутрішніми органами. Жертвою виявилася Ольга Давиденко — наречена київського адвоката Петра (Бенджаміна) Бігуна, учасника реаліті-шоу "Одруження наосліп".
Подвійне життя духовного коуча
"Він проводив прямі ефіри, коли вже вбив її і розчленував. Для нього нічого не змінилося", — розповідає Ольга Мунтян, колишня учасниця телепроєкту з Бігуном, що провела з ним тиждень під час зйомок. Коли новини про вбивство вийшли в ефір, всі думали, що жертвою стала саме вона — адже в медіа показували їхнє спільне фото.
Справжня жертва, Ольга Давиденко, буквально кілька місяців як повернулася в Україну. Вона приїхала до свого 19-річного сина, адже дуже боялась за його безпеку. На сайті знайомств вона зустріла Бенджаміна. Молоді почали жити разом на Київщині і видавалися ідеальною парою — двоє дорослих зрілих людей, захоплених духовними практиками і езотерикою. Поки Бенджамін працював адвокатом, Ольга займалась волонтерством.
Як розкрили злочин
Про зникнення коханої Бігун не повідомив. Вирахували його по камерах спостереження. Кілька днів після зникнення Ольги він виходив з будинку з пакетами і віз їх, аби викинути у різних місцях Київщини.
У морозильній камері слідчі знайшли серце, матку, язик і нирки жертви. За версією подруги загиблої Ольги Давиденко, Бігун планував приготувати з них "сюрприз" для нових пассій, з якими уже почав знайомитися.
"Обвинувачений свою вину в судовому засіданні не визнавав. Він висував різні версії подій. А що найцікавіше — він казав, що останки тіла, які були знайдені безпосередньо в нього в морозильній камері, ніколи не бачив. Адже ніколи не користувався морозилкою і навіть не заглядав туди", — розповідає адвокат Дмитро Кострюков.
Психопат у масці успішності
Раніше Бенджамін Бігун, ще під іменем Петро, брав участь у відомому шоу знайомств "Одруження наосліп". Його тодішня партнерка по зйомках розповідає, їй чоловік здався нещирим, а ще її вразило, що у нього немає близьких друзів.
"В нього не було цих людей, в нього були тільки свіжі знайомства, короткотривалі. І для мене було дивно, що під час зйомок, коли мали брати участь друзі, у нього всі були нещодавні знайомі, при чому дуже короткий термін. Він сказав, я не з ким не спілкуюсь зі свого колишнього життя, мені з ними не цікаво, я з ними обірвав усі зв'язки", — розповідає колишня партнерка по зйомках шоу, Ольга Мунтян.
Згодом після шоу Бігун взагалі змінив ім'я з Петра на Бенджаміна, створив образ успішного адвоката, духовного коуча, майстра йоги. Швидко входив у довіру до жінок, виступаючи у ролі просвітленого гуру. Потім, у соцмережах під його постами інші жінки лишали коментарі про те, що він зустрічався з ними, а коли вони вагітніли, зникав без сліду.
"Він вигадує собі образ. Бенджамін, щось таке екзотичне, ну якийсь американець, типу, успішний. І він починає імітувати, наслідувати його поведінку, образ, стиль одягу, тощо, для того, щоб не асоціюватись з тою частиною себе, зі своєю біографією, яка йому невигідна або не подобається. Це першокласний маніпулятор. Це людина, яка дуже добре вміє входити в довіру", — пояснює психолог Андрій Жельветро.
Вирок, який не зупинив
У 2024 році суд засудив Бігуна до 15 років. Але формально він досі є діючим адвокатом і активно веде соцмережі, називаючи себе коучем та психологом, продовжує проповідувати духовне зростання та любов. Його аудиторія — переважно жінки.
"Завжди будуть люди, які повірять. І саме той, хто повірить, може стати його наступною жертвою", — попереджає психолог.
Місцеві мешканці досі бояться його повернення. А питання залишається відкритим: чи справедливим покаранням є 15 років ув'язнення за такий злочин? І чи з'являться наступні жертви, коли вбивця-інфлюенсер вийде на волю?
Більше деталей цієї страшної трагедії у повному випуску "Розслідувань з Данілевичем" SWEET.TV.