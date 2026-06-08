Проповідує із в'язниці та спілкується з жінками. Історія адвоката-вбивці у новому "Розслідуванні з Андрієм Данілевичем"

Чоловіка засудили на 15 років

Петро (Бенджамін) Бігун, засуджений за жорстоке вбивство та розчленування своєї нареченої, продовжує збирати прихильниць у соцмережах. Попри вирок, 15 років ув'язнення, він веде сторінки, де називає себе коучем та психологом, та розповідає про закони карми.

Про це йдеться у проєкті "Розслідувань з Данілевичем" на SWEET.TV. Журналісти знайшли нові деталі моторошного злочину, і прослідкували новий виток історії вбивці-інфлюенсера. "Телеграф" подає коротку текстову версії розслідування.

Літо 2022-го. Рибалки витягують з води під Києвом валізу. Всередині — понівечене тіло жінки з вирізаними внутрішніми органами. Жертвою виявилася Ольга Давиденко — наречена київського адвоката Петра (Бенджаміна) Бігуна, учасника реаліті-шоу "Одруження наосліп".

Петро (Бенджамін) Бігун

Подвійне життя духовного коуча

"Він проводив прямі ефіри, коли вже вбив її і розчленував. Для нього нічого не змінилося", — розповідає Ольга Мунтян, колишня учасниця телепроєкту з Бігуном, що провела з ним тиждень під час зйомок. Коли новини про вбивство вийшли в ефір, всі думали, що жертвою стала саме вона — адже в медіа показували їхнє спільне фото.

Справжня жертва, Ольга Давиденко, буквально кілька місяців як повернулася в Україну. Вона приїхала до свого 19-річного сина, адже дуже боялась за його безпеку. На сайті знайомств вона зустріла Бенджаміна. Молоді почали жити разом на Київщині і видавалися ідеальною парою — двоє дорослих зрілих людей, захоплених духовними практиками і езотерикою. Поки Бенджамін працював адвокатом, Ольга займалась волонтерством.

Петро (Бенджамін) Бігун

Як розкрили злочин

Про зникнення коханої Бігун не повідомив. Вирахували його по камерах спостереження. Кілька днів після зникнення Ольги він виходив з будинку з пакетами і віз їх, аби викинути у різних місцях Київщини.

У морозильній камері слідчі знайшли серце, матку, язик і нирки жертви. За версією подруги загиблої Ольги Давиденко, Бігун планував приготувати з них "сюрприз" для нових пассій, з якими уже почав знайомитися.

"Обвинувачений свою вину в судовому засіданні не визнавав. Він висував різні версії подій. А що найцікавіше — він казав, що останки тіла, які були знайдені безпосередньо в нього в морозильній камері, ніколи не бачив. Адже ніколи не користувався морозилкою і навіть не заглядав туди", — розповідає адвокат Дмитро Кострюков.

Психопат у масці успішності

Раніше Бенджамін Бігун, ще під іменем Петро, брав участь у відомому шоу знайомств "Одруження наосліп". Його тодішня партнерка по зйомках розповідає, їй чоловік здався нещирим, а ще її вразило, що у нього немає близьких друзів.

"В нього не було цих людей, в нього були тільки свіжі знайомства, короткотривалі. І для мене було дивно, що під час зйомок, коли мали брати участь друзі, у нього всі були нещодавні знайомі, при чому дуже короткий термін. Він сказав, я не з ким не спілкуюсь зі свого колишнього життя, мені з ними не цікаво, я з ними обірвав усі зв'язки", — розповідає колишня партнерка по зйомках шоу, Ольга Мунтян.

Згодом після шоу Бігун взагалі змінив ім'я з Петра на Бенджаміна, створив образ успішного адвоката, духовного коуча, майстра йоги. Швидко входив у довіру до жінок, виступаючи у ролі просвітленого гуру. Потім, у соцмережах під його постами інші жінки лишали коментарі про те, що він зустрічався з ними, а коли вони вагітніли, зникав без сліду.

"Він вигадує собі образ. Бенджамін, щось таке екзотичне, ну якийсь американець, типу, успішний. І він починає імітувати, наслідувати його поведінку, образ, стиль одягу, тощо, для того, щоб не асоціюватись з тою частиною себе, зі своєю біографією, яка йому невигідна або не подобається. Це першокласний маніпулятор. Це людина, яка дуже добре вміє входити в довіру", — пояснює психолог Андрій Жельветро.

Вирок, який не зупинив

У 2024 році суд засудив Бігуна до 15 років. Але формально він досі є діючим адвокатом і активно веде соцмережі, називаючи себе коучем та психологом, продовжує проповідувати духовне зростання та любов. Його аудиторія — переважно жінки.

"Завжди будуть люди, які повірять. І саме той, хто повірить, може стати його наступною жертвою", — попереджає психолог.

Місцеві мешканці досі бояться його повернення. А питання залишається відкритим: чи справедливим покаранням є 15 років ув'язнення за такий злочин? І чи з'являться наступні жертви, коли вбивця-інфлюенсер вийде на волю?

Більше деталей цієї страшної трагедії у повному випуску "Розслідувань з Данілевичем" SWEET.TV.