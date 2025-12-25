У Дніпрі військовий ТЦК стріляв після нападу: у поліції пояснили, що сталося

Постріли були зроблені у повітря

У Дніпрі 25 грудня чоловік завдав ножових поранень двом військовослужбовцям ТЦК, один з них у відповідь відкрив вогонь зі зброї. Внаслідок події постраждали двоє військовослужбовців, їх госпіталізували.

Що потрібно знати:

Інцидент стався на вулиці Калиновій

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції

У соцмережах вже з’явилися перші кадри з місця подій

Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області. Зазначається, що чоловік скоїв напад під час перевірки його документів.

"Сьогодні о 14:40 на вулиці Калиновій м. Дніпра під час проведення заходів оповіщення чоловік завдав ножових поранень двом військовослужбовцям ТЦК. Постраждалих госпіталізували до лікарні", — йдеться у повідомленні.

У поліції заявили, що для затримання нападника один із військовослужбовців зробив кілька пострілів у повітря.

"Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. На місці працює слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2", — додали в пресслужбі.

Тим часом у соцмережах з’явилися перші кадри з місця події.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "Трійці" назвали причину "бусифікації" та нападів на ТЦК.