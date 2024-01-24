У РФ публікують перші відео з місця падіння Іл-76: на кадрах уже помітили важливі деталі (відео)

Від самого літального апарату мало чого лишилося

Російські пропагандисти публікують перші відео з місця падіння літака Іл-76, який розбився у Бєлгородській області. На кадрах можна побачити деякі деталі трагедії.

Як можна побачити на кадрах, на місці зараз працює Слідком РФ. Область навколо нього огороджена. Від літального апарату мало чого залишилося. Його уламки розкидані на десятки метрів.

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Тим часом, незважаючи на те, що пропагандисти записали малоінформативні відео, деякі вже починають аналізувати їх і робити деякі висновки. Приміром, відомий український блогер Роман Шрайк, переглянувши записи, помітив важливу деталь. На його думку, фрагменти пошкодженої обшивки, посіченої осколками, можуть говорити про застосування проти літака зенітної ракети.

Також на кадрах видно тіло загиблого.

Нагадаємо, раніше українські ЗМІ із посиланням на джерела писали, що літак перевозив ракети. Росія у свою чергу звинуватила в аварії літака ЗСУ і заявила, що на борту перебували понад 60 українців військовополонених. Однак у мережі цю інформацію деякі визнали за ІПСО. Після цього в країні-агресорці зробили ще одну заяву, сказавши, що обмінів полоненими тепер не буде.

Також ми повідомляли про те, що в ГУР підтвердили, що РФ з зірвала обмін полоненими, який мав відбутися 24 січня, але там точно не знають, чи були українці на борту літака.