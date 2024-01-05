Як доглядати за спатифілумом: поради садівників

Ми підкажемо, як доглядати за спатифілумом

Спатифілум, або жіноче щастя, є однією з найпопулярніших кімнатних рослин. Він не вимагає особливого догляду і може вирости в будь-якому будинку. Однак, щоб спатифілум радував вас своїм цвітінням, потрібно дотримуватися деяких правил.

Освітлення

Спатифілум віддає перевагу розсіяному світлу. Його можна розміщувати на підвіконні, але не на південній стороні. Якщо у вас є можливість, використовуйте підсвічування для рослин.

Температура

Спатифілум добре переносить як теплу, так і прохолодну погоду. Оптимальна температура для його зростання та цвітіння становить 18-24 градуси Цельсія. Взимку температуру можна знизити до 16 градусів Цельсія.

Полив

Спатифілум потрібно поливати регулярно, але не надмірно. Грунт у горщику повинен бути завжди вологим, але не мокрим. Поливайте рослину, коли верхній шар ґрунту висохне на кілька сантиметрів.

Вологість повітря

Спатифілум не вимагає підвищеної вологості повітря. Однак, якщо у вашому будинку повітря сухе, ви можете обприскувати рослину теплою водою кімнатної температури.

Підживлення

Спатифілум потрібно підгодовувати в період активного росту, з весни до осені. Використовуйте спеціальні добрива для кімнатних рослин, які можна придбати в будь-якому квітковому магазині.

Пересадка

Спатифілум потрібно пересаджувати один раз на два-три роки. Робіть це навесні, коли рослина почне активно рости. Використовуйте горщик на кілька сантиметрів ширший за старий.

Розмноження

Спатифілум можна розмножувати діленням куща або відводками.

Щоб спатифілум цвів, потрібно забезпечити йому правильний догляд. Поливайте рослину регулярно, але не надмірно, і підгодовуйте її в період активного росту. Також не забувайте про обприскування листя теплою водою кімнатної температури. Якщо ви будете дотримуватися цих простих правил, спатифілум буде радувати вас своїм цвітінням протягом багатьох років.

Додаткові поради

Якщо листя спатифілума стали жовтими і опадають, це може бути ознакою надлишку або нестачі води.

Якщо листя спатифілума стали чорними, це може бути ознакою загнивання коренів.

Якщо спатифілум не цвіте, це може бути ознакою недостатнього освітлення або поживних речовин.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно доглядати за екзотичними рослинами.