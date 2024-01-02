Розбиті машини та будинки: як Харків пережив ранкову атаку (фото та відео)

Перші вибухи пролунали в місті після сьомої ранку

Зранку у вівторок, 2 січня, Харків опинився під масованим ракетним обстрілом з боку російських окупантів. У місті спалахнули пожежі, багато постраждалих.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олега Синегубова. Деталі чиновники оприлюднили у Telegram.

"Є кілька прильотів у центрі Харкова, у районах житлової забудови. Там зараз пожежа, на місце виїхали рятувальники", — розповів Терехов.

Місцеві жителі повідомляють, що у багатьох будинках вибило скло, уламками усіяно тротуари.

"Наразі медики надають допомогу шістьом постраждалим", — розповів Синегубов.

За попередніми даними ХОВА 1 особа загинула. Пізніше з’ясувалося, що від атаки постраждала 41 людина.

У мережі вже з’явилися перші фото та відео руйнувань у місті.

У мережі публікують кадри того, як ударною хвилею із двору житлового будинку машина вилетіла на ділянку дороги.

Раніше "Телеграф" повідомив про наслідки ракетної атаки по Києву.