Розбиті машини та будинки: як Харків пережив ранкову атаку (фото та відео)
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Перші вибухи пролунали в місті після сьомої ранку
Зранку у вівторок, 2 січня, Харків опинився під масованим ракетним обстрілом з боку російських окупантів. У місті спалахнули пожежі, багато постраждалих.
Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олега Синегубова. Деталі чиновники оприлюднили у Telegram.
"Є кілька прильотів у центрі Харкова, у районах житлової забудови. Там зараз пожежа, на місце виїхали рятувальники", — розповів Терехов.
Місцеві жителі повідомляють, що у багатьох будинках вибило скло, уламками усіяно тротуари.
"Наразі медики надають допомогу шістьом постраждалим", — розповів Синегубов.
За попередніми даними ХОВА 1 особа загинула. Пізніше з’ясувалося, що від атаки постраждала 41 людина.
У мережі вже з’явилися перші фото та відео руйнувань у місті.
У мережі публікують кадри того, як ударною хвилею із двору житлового будинку машина вилетіла на ділянку дороги.
Раніше "Телеграф" повідомив про наслідки ракетної атаки по Києву.