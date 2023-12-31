Згвалтував щонайменше 27 жінок і поїхав захищати "рускій мір": на фронті вбили відомого маніяка з РФ

Маніяк зміг вийти на волю завдяки ПВК "Вагнер"

Росіяни продовжують використовувати фронт для утилізації карних злочинців, які вчинили тяжкі злочини. Так цього разу стало відомо, що у боях було ліквідовано Тулунського маніяка Павла Шувалова.

Увагу на це звернув блогер Денис Казанський, який у своєму профілі в соцмережі X нагадав, що злочинець свого часу зґвалтував щонайменше 27 жінок.

"Путін випустив його вбивати та ґвалтувати в Україну. Смішно, що люди, за яких воює найгірше сміття з усіх можливих, серйозно намагаються когось злякати українськими націоналістами", — зазначив Казанський.

При цьому він навів скріншот, на якому видно, що навіть проросійські групи не дуже засмучені цією новиною.

За даними з російських ЗМІ, Шувалов записався до лав ПВК "Вагнер" у квітні 2024 року, але вже 29 травня був ліквідований у Луганській області. Троє однополчан підтвердили цю інформацію, а також додали, що його тіло так і не вдалося забрати з поля бою.

Шувалова затримали в місті Тулун (Іркутська область, неподалік від кордону Монголії) у 2019 році, після чого поліція змогла довести його провину у вбивстві двох жінок та ще двох зґвалтувань. Усього ж його жертвами могли стати щонайменше 27 жінок.

2021 року його засудили до 24 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, з яких він відсидів близько року.

Як повідомлялося раніше, у листопаді в Україні було знищено соратника російського ідеолога неонацизму Максима Марцинкевича ("Тесак") Максима Аристархова. У Росії йому теж було покладено величезний термін, але йому вдалося вийти на волю через мобілізацію.