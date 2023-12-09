Росіяни обстріляли Куп'янськ: загинули дві жінки, поранено чоловіка (фото)

На місці злочину працюють правоохоронці

У суботу, 9 грудня, російські окупанти вчергове обстріляли Куп'янськ Харківської області. В результаті атаки загинули дві людини, ще одна — отримала поранення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, в наслідок ворожого обстрілу загинули 2 жінки 67 та 71 років, а 33-річний чоловік отримав поранення.

Синєгубов підкреслив, що, попередньо, окупанти вдарили по місту з артилерії. Атака відбулася близько 15:30.

За його інформацією, внаслідок обстрілу були пошкоджені приватний будинок, гараж, паркан, літня кухня. На місці злочину проти цивільного населення працюють правоохоронці.

Нагадаємо, внаслідок атаки по Україні в ніч із 7 на 8 грудня частина ракет вдарила по об’єктах інфраструктури у Дніпропетровській області. Люди у Дніпрі залишилися без води та опалення.