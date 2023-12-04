Російський сержант розстріляв товаришів по службі: все через "українське" прізвище

Наразі стрільця затримано

У російських окупантів своя стабільність: потрапили на фронт та постріляли своїх же. Так сталось і на тимчасово окупованій території Херсонської області, де військовослужбовець армії рф застрелив свого командира та поранив бойового товариша.

Військові були пʼяні. Про це повідомляє російський Telegram-канал.

Зазначається, що між військовими виник конфлікт, який переріс у смертельну перестрілку. Сталось це у 1 батальйоні 1218 полку окупаційної армії.

"Внаслідок конфлікту заступник командира сержант Михайло Хохлов з АК-74 вбив свого командира Івана Кривошеєва і поранив у шию товариша по службі Олександра Ликова", — йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо, що напередодні події всі троє випивали, та в якийсь момент над Хохловим почали кепкувати за його прізвище, що явно не сподобалося бійцю і він вихопив автомат.

Наразі стрільця затримано та передано на поруки комендатури 1218 полку. Відомо, що більшість військовослужбовців цього полку мобілізовані, причому прибули з різних куточків росії.

Реакція користувачів мережі

Користувачі мережі зустріли цю новину з гумором, зазначаючи, що солдат цілком виправдав своє прізвище. Мовляв, не дивно, що Хохлов вбиває росіян.

Раніше "Телеграф" писав, що у росії на Камчатці військовослужбовець збив групу своїх товаришів по службі. Ті йшли на сніданок у той момент, коли чоловік улетів у них на швидкості.