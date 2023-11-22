Черговий суїцид у Києві: тіло знайшли на дитячому майданчику (фото)

Остаточну причину смерті встановить експертиза

У Києві сталося чергове самогубство. На столичних Березняках на дитячому майданчику знайшли тіло пенсіонера.

Про це повідомив telegram-канал "Киевский движ". Також було опубліковано фото з місця інциденту.

Своєю чергою речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс підтвердила факт суїциду, пише "Вечірній Києв". За її словами, попередньо, чоловік скоїв самогубство через повішення. Вона також зазначила, що для встановлення остаточної причини смерті тіло направлене на експертизу.

Міцсе інциденту

Особу померлого встановили. Ним виявився місцевий житель, 1952 року народження. На місці працювала слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції та судово-медичний експерт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у ніч на 19 листопада у Києві хлопець випав з вікна багатоповерхівки. Наразі не відомо, чи це був черговий суїцид, чи нещасний випадок.

За словами очевидців, хлопець стояв на кондиціонері, встановленому на фасаді будинку. Потім він з незрозумілої причини зірвався та упав на землю. Повідомляється, що він загинув на місці.