Смерть на льоду: у рф хокеїст помер під час матчу (відео)

Причини смерті встановлять експерти

Під час матчу аматорської хокейної ліги у Москві (росія) помер 61-річний спортсмен. У жовтні відомий хокеїст помер унаслідок нещасного випадку під час хокейного дербі у Британії.

Про смерть вікового хокеїста повідомляє SHOT. За словами очевидців, лікарі на арені не чергували, а медики, що прибули, врятувати чоловіка не змогли.

Трагедія сталася у матчі аматорської ліги "Стань хокейною легендою" (SHL). Форвард клубу "Армата" Михайло Янчишин раптово знепритомнів на льоду, після чого помер. Попередньо, Янчишину стало погано із серцем. Точну причину смерті встановлять експерти.

Відео інциденту потрапило до мережі:

За інформацією Р-Спорт, віковий хокеїст мав необхідну медичну довідку до вересня 2024 року та страховку до травня 2024 року. Цього сезону SHL Янчишин набрав 9 (5+4) очок.

Раніше "Телеграф" повідомляв про кричущий інцидент у росії, де молоді хокеїсти намагалися зґвалтувати свого колегу ключкою.

Нагадаємо, відомий американський хокеїст білоруського походження Алекс Гальченюк погрожував поліцейським розправою, говорячи, що він "руський".