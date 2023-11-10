Російський командир у Бердянську зрешетив кулями свого ж солдата: подробиці

Усі кулі пройшли навиліт

Окупанти у мережі поскаржились на те, що їхнього товариша по службі застрелив командир на очах у всієї бригади. Причиною такої жорстокості стало те, що солдат нібито образив командира.

Бригада дислокується у тимчасово окупованому Бердянську. Відеозвернення стурбованих окупантів публікує Telegram-канал "Березовий сік".

"У тимчасово окупованому Бердянську командир окупантів, зі штурмової бригади, на очах в інших окупантів застрелив солдата, за те, що той його нібито образив", — йдеться у повідомленні.

Солдати, які були свідками подій, наголошують на тому, що застрелений чоловік був порядним і нібито не викликав питань ані у товаришів по службі, ані у командира раніше. Проте, коли вони повернулись у штаб після завдання, командир застрелив окупанта. Солдати-свідки наголошують, що йому почулось, що загиблий його якось образив.

Зазначається, що командир зробив перший постріл — у голову і чотири контрольні в груди. Кулі пройшли на виліт.

Інцидент стався в 76 дивізії 104 полку штурмової бригади ВДВ. У відеозверненні солдати 5 взводу 2 роти зауважили, що вже звернулись до так званої військової поліції в окупованому містечку, адже бояться за власне життя.

Раніше "Телеграф" писав, що у тимчасово окупованому Криму мобілізовані росіяни сильно побили свого полковника. Інцидент трапився у Сімферополі.