Під Маріуполем "кадирівці" влаштували стрілянину: вбили росіян і багато цивільних (відео)

Причиною стрілянини стала словесна суперечка із застосуванням рукоприкладства

У тимчасово окупованому Урзуфі, що під Маріуполем, росіяни відкрили вогонь своїм. На жаль, зачепило і цивільних.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його даними, інцидент трапився ще 11 серпня. Серед жвавої вулиці між "кадировцями" та іншими військовими рф (з комендатури) відбулася серйозна перестрілка.

Наразі стало відомо, що причиною стрілянини стала словесна суперечка із застосуванням рукоприкладства між вищевказаними представниками країни-агресора.

"Почали погони зривати один одному і сталася стрілянина", — розповідає Андрющенко.

На жаль, разом із окупантами були розстріляні і цивільні українці. За попередньою інформацією, жертвами окупантів стали шестеро підлітків (2 дівчат та четверо хлопців) та одна жінка. Втрати серед загарбників, за даними Маріупольської міськради, становили чотири особи.

Наразі загарбники повністю закрили місто.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час заколоту "вагнерівців" ті вбили інших росіян та знищили військову техніку.

Також ми повідомляли, що "кадировці" вбили двох чоловіків у Чечні.