"Кінець усьому": бійці ЗСУ записали емоційне відео зі звільненого Старомайорського

Росіяни не залишили після себе жодної вцілілої будівлі

Бійці ЗСУ записали емоційне відео зі звільненого села Старомайорське (Донецька область). На ньому вони показали, що створив із населеним пунктом "руській мір".

Відео зі звільненого села зараз "віруситься" у мережі.

На опублікованих кадрах можна побачити, що росіяни не залишили після себе жодної вцілілої будівлі. Асфальтована дорога перетворилася на ґрунтову, а по всьому населеному пункту догоряють залишки підбитої техніки окупантів, а в ярах лежать їхні трупи.

Бійці ЗСУ не приховують своїх емоцій. Можна побачити, що вони були шоковані побаченим. Своє відео захисники, зокрема, присвятили "ждунам" "руського міра", яких, на жаль, досі знаходять у різних куточках України. Вони наочно продемонстрували, що чекає на українські міста, якщо їхні мрії збудуться.

Увага! Відео 18+

До речі, так Старомайорське виглядало до окупації. Від колишнього затишку маленького (населення 800 осіб) села не залишилося й сліду.

Нагадаємо, раніше ми писали, що кореспондент "Телеграфа" побував у Гуляйполі і показав, як зараз виглядає батьківщина Нестора Махна, яка зазнає постійних обстрілів.

Також ми повідомляли про те, як виглядає окупована Кирилівка у розпал сезону.