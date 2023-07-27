Наркотики, побиття та приниження: ще один військком потрапив у скандал в Україні

Усіх фігурантів справи було затримано

В Українській армії стався черговий кричущий випадок знущання з підлеглих. Цього разу рукоприкладством відзначилися чиновники Рівненського ТЦК та СП (колишній військкомат).

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Так, за даними правоохоронців, місцеві полковник та підполковник дізналися, що водій стрілецької роти однієї з військових частин Рівненського районного військкомату планує доповісти про їхні порушення під час служби.

Для протидії своєму підлеглому офіцери вирішили покарати його рукоприкладством – один із них бив його битою, а другий знімав на телефон. Чиновники також змушували потерпілого ставати навколішки і вимолювати прощення.

"26 липня 2023 працівники ДБР провели 6 обшуків за місцем роботи, проживання та у транспортних засобах керівників центрів комплектування. Було виявлено та вилучено мобільні телефони, один із яких належить потерпілому. За місцем проживання керівника Рівненського обласного ТЦК виявлено биту, якою били чоловіка. У керівника Рівненського районного ТЦК та СП було вилучено 8 пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном, знаряддя для вживання наркотичних речовин", – йдеться у повідомленні.

Наразі офіцерів було затримано. Одного з них підозрюють у незаконному зберіганні психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах (до 10 років із конфіскацією). Другого у перевищенні військовою посадовою владою або службовими повноваженнями, скоєними в умовах воєнного стану (до 12 років позбавлення волі).

Військовослужбовця також затримано. Ініційовано звернення до слідчого судді про обрання затриманим запобіжного заходу та усунення з посад.

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Нагадаємо, до цього у скандал потрапив військком із Одеси, у якого знайшли майна на мільйони.

Раніше "Телеграф" писав, що випадки рукоприкладства в армії останнім часом стали не поодинокими. Розслідуванням інцидентів займаються компетентні органи.