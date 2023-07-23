"Ха-ха, нормально": одесит сміявся з того, як рф бомбить його місто, українці в люті (відео)

Хлопець уже поспішив виправдатись, але не переконав українців

Під час масованого удару по Одесі, де загинула людина, на жаль, знайшлися й такі українці, яких це потішило.

Про це повідомляють у мережі.

Йдеться про юнака, який живе в Одесі. Молодий чоловік, під час того, як росія вбивала його співгромадян, вирішив записати "сторіз" в Instagram, де він сміється на фоні вибухів.

Увага! У відео є ненормативна лексика — 18+.

Поведінка свого співгромадянина обурила багатьох українців. Вони поширили його відео в мережі, а також опублікували скріншоти з його профілю, де показали, як живе хлопець.

На них, наприклад, можна побачити, що хлопець любить вживати наркотики та хвалитися про це перед своїми підписниками.

До речі, після того, як витівка хлопця набула розголосу, він поспішив виправдатися і написав пост, де заявляє, що він насправді "патріот".

Втім, це, як можна побачит з реакцій українців, не сильно їх переконало.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим росіяни вдарили по Одесі та області вночі.

Також ми повідомляли, як виглядає зруйнований російськими ракетами Спасо-Преображенський собор в Одесі.