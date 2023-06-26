У полон нікого взяти не вдалося: боєць ССО ЗСУ розповів подробиці епічного відео із зачисткою окопів росіян

Боєць і надалі планує бити росіян

Автор гучного відео, в якому росіян "розклали", наче у комп’ютерній грі, розповів, як проходив бій, а також як вдалося застати окупантів зненацька.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на інтерв’ю бійця ССО із позивним "Дикий".

Він розповів, що метою операції, яка була знята на вже відомому епічному відео, був штурм російських позицій із зачисткою їхніх окопів, щоб наша піхота змогла там закріпитися і тримати оборону. Для цього спецназ акуратно підкрався до окупантів, де-не-де навіть доводилося пересуватися поповзом, а потім після атаки гранатами стався захід.

Боєць повідав, як знищував агресорів, і зазначив, що від точних дій українських воїнів мізки росіян розліталися по окопах.

"До речі, мізки залишилися на черевику від першого п***ра. Тут ось (показує — Ред) мізки, кров. Я витирав в окопі, але залишки так і залишилися", — розповідає "Дикий", додаючи, що "Так буде з кожним".

Загалом, за словами військового, за цей бій з нашого боку була лише одна втрата — легкий поранений, якого евакуювали одразу. Водночас лише один герой відео знищив чотирьох солдатів армії росії.

"На жаль, нікого не вдалося взяти в полон", — каже "Дикий".

Сам боєць отримав контузію і зараз перебуває у тилу. Проте вже незабаром планує й надалі бити росіян.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що жорстке відео бійця ЗСУ, який відбиває російський штурм, вразило мережу.

Також ми повідомляли, що ЗСУ звільнили ще один населений пункт.