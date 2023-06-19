Як у комп’ютерній грі: бійці ССО показали епічне відео ближнього бою в окопах

Українські військові продовжують зачищати землі на Південному напрямку від ворога

Українські військові продовжують успішний контрнаступ на Південному напрямку, де за останні два тижні вдалося звільнити вже 8 населених пунктів.

У прес-службі Сил спеціальних операцій показали кадри, як наші військові зайшли з тилу в окопи противників, ліквідуючи росіян одного за іншим.

На опублікованих кадрах видно, як наші бійці безстрашно зустрічаються віч-на-віч з ворогом і не залишають їм шансів у ближньому бою.

Водночас бійці ЗСУ пропонують окупантам, які готові скласти зброю, здаватися в полон.

"На півдні під час виконання завдання оператори морського центру спеціального призначення змогли зайти в тил до ворога. Бойова група воїнів ССО застала противника зненацька.

Оговтавшись від несподіванки деякі солдати противника намагалися чинити опір. Але, як видно з відео, знятого одним із наших воїнів — дарма", — йдеться у підписі до відео.

На околицях якого саме населеного пункту йдуть бої не повідомляється.

Раніше "Телеграф" публікував нові карти бойових дій в Україні станом на 19 червня.