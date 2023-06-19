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Як у комп’ютерній грі: бійці ССО показали епічне відео ближнього бою в окопах

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
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Бійці ЗСУ Новина оновлена 19 червня 2023, 10:18
Бійці ЗСУ. Фото Генштаб ЗСУ

Українські військові продовжують зачищати землі на Південному напрямку від ворога

Українські військові продовжують успішний контрнаступ на Південному напрямку, де за останні два тижні вдалося звільнити вже 8 населених пунктів.

У прес-службі Сил спеціальних операцій показали кадри, як наші військові зайшли з тилу в окопи противників, ліквідуючи росіян одного за іншим.

На опублікованих кадрах видно, як наші бійці безстрашно зустрічаються віч-на-віч з ворогом і не залишають їм шансів у ближньому бою.

Водночас бійці ЗСУ пропонують окупантам, які готові скласти зброю, здаватися в полон.

"На півдні під час виконання завдання оператори морського центру спеціального призначення змогли зайти в тил до ворога. Бойова група воїнів ССО застала противника зненацька.

Оговтавшись від несподіванки деякі солдати противника намагалися чинити опір. Але, як видно з відео, знятого одним із наших воїнів — дарма", — йдеться у підписі до відео.

На околицях якого саме населеного пункту йдуть бої не повідомляється.

Раніше "Телеграф" публікував нові карти бойових дій в Україні станом на 19 червня.

Теги:
#Війна #Окупанти #ЗСУ