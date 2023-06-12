Ні кроку назад: росіяни розстріляли своїх, це потрапило на відео

Росіян розстріляли свої

У мережі з’являється все більше доказів того, що росія справді використовує так звані загороджувальні загони у війні проти України. На новому відео, яке розповсюджується у мережі, можна побачити, як росіяни розстрілюють росіян.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на відео з пабліка "Шукай своїх".

Власники Telegram-каналу, якими є українські журналісти Володимир Золкін та Ярослав Карпенко, опублікували відео, на кадрах якого, як стверджується, можна побачити у дії загородзагони росіян. На кадрах з дрона зафільмовані російські солдати, що відступають, а в якийсь момент їм назустріч вибігають озброєні люди. Вони не вагаючись відкривають вогонь спочатку у повітря, а потім і по самих відступаючих.

За даними журналістів, цими озброєними людьми також є росіяни.

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Нагадаємо, що самі ж росіяни приписують свої методи ведення війни українцям. Нещодавно путін, посилаючись на "мені ось тут розповіли", видав фейк, що "українські націоналісти" використовують загороджувальні загони.

Також ми повідомляли, що ЗСУ погнали росіян на півдні України. Загарбники тікають зі своїх позицій цілими ротами.