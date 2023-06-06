"Беремо владу в свої руки": росія втратила контроль над частиною "БНР" (відео)
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Повстанці ухвалили рішення про взяття влади у свої руки
Внаслідок громадянської війни в Бєлгородській області, яка там почалася ще наприкінці травня, росія, мабуть, повністю втратила контроль над населеним пунктом Нова Таволжанка. Партизани оголосили, що беруть владу у населеному пункті до своїх рук.
Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на прес-службу РДК.
Так, за словами РДК, у районі Нової Таволжанки, яку днями звільнили партизани, російська влада більше не має жодного контролю.
"Досить передбачувано, Москву доля провінції не цікавить, а пан Гладков контроль над ситуацією втратив: у Шебекіно орудують мародери, Нова Таволжанка просто кинута", — йдеться у повідомленні.
Виходячи з усього вищесказаного, партизани прийняли рішення про взяття влади в свої руки.
"Бійцям РДК нема з ким розмовляти, тому ми беремо владу в свої руки", — заявили вони.
Крім того, партизани випустили "відео-підтвердження" знищення високопоставленого військового у Новій Таволжанці. Йдеться про командира оперативного угруповання російських військ Андрія Стесєва. Бійці опублікували відео, на якому знято труп, як стверджується, саме цього росіянина.
Нагадаємо, що ліквідацію Стесєва раніше підтвердили і в ГУР МО України.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "бєлгородські диверсанти" знову зайшли на територію Росії.
Також ми повідомляли, що російські партизани викликали губернатора на розмову.