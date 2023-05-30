"Просуваємося": Сирський показав вражаюче відео бою на околицях Бахмута

На опублікованих кадрах можна побачити справжній штурм ворожих позицій

Українські воїни продовжують просуватися під Бахмутом. Нове вражаюче відео з передової опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на Telegram-канал військового.

На опублікованих кадрах можна побачити справжній штурм ворожих позицій у виконанні Третьої штурмової бригади, де воюють ветерани "Азова". Наші бійці метр за метром ретельно й професійно продовжують звільняти українську землю від російських загарбників.

"Околиці Бахмута. Сили оборони продовжують просуватися вперед і знищувати ворога", — підписав відео Сирський.

Судячи з відео, російські війська у цій битві зазнали значних втрат, а наші воїни закріпилися на вже захоплених позиціях супротивника.

Нагадаємо, що незважаючи на те, що противник майже через рік штурмових дій знаходиться в Бахмуті, українські війська обходять місто з флангів, звідки в страху бігла регулярна армія росії. Сам же генерал Сирський, побувавши на передовій, назвав ситуацію для росіян "мишоловкою".

Раніше ми писали про те, що кореспондент "Телеграфа" зробив свіжу порцію знімків із передової під Бахмутом.