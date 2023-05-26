Без конфузу росіян не обійшлося: журналіст нагадав, як 9 років тому розпочалися бої за Донецький аеропорт (відео)

Бої за ДАП почалися з ганебної для росіян історії, яка вже тоді показала, що воювати вони не вміють

Ранок п’ятниці в окупованому Донецьку розпочався з потужних вибухів — місто було обстріляне з РСЗВ, а рівно 9 років тому — 26 травня 2014 року, розпочалися бої за донецький аеропорт.

Історію нагадав журналіст Денис Казанський.

"Того дня російські "визволителі" вперше продемонстрували свої видатні здібності, перестрілявши один одного в ході першого ж зіткнення. Найманці (так званий загін "Іскра"), що прибули з росії, відступаючи з аеропорту на двох "Камазах", напоролися на засідку бойовиків. батальйону "Схід" під командуванням Олександра Ходаковського. Ті прийняли їх за Правий сектор, що наступає, і розстріляли", — розповів він про "геройства" росіян.

Тоді, пише Казанський, Ходаковського звинувачували в зраді — нібито працював на Ріната Ахметова і перебив російських найманців, щоб усунути конкуруючу банду. Пізніше, коли стало очевидним, що росія не вміє воювати, стало зрозуміло, що це скоріше не злий намір, а просто звичайний для воїнів "русского мира" епізод.

"Бонусом викладаю відео розстріляного КАМАЗу, яке раніше не публікувалося. Місцеві ватники ще не зрозуміли, що сталося і думають, що російських окупантів розстріляли "українські фашисти", — написав журналіст.

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Нагадаємо, бої за встановлення контролю над Донецьким міжнародним аеропортом, який має стратегічне значення, тривали з 26 травня 2014 року до 21 січня 2015 року. 18-21 січня 2015 року внаслідок підриву терміналу ДАПу загинули 58 "кіборгів". Захищаючи Донецький аеропорт, загинуло понад 200 бійців.

Раніше "Телеграф" розповідав, як колаборант та бойовик т.зв. "ДНР" Олександр Ходаковський відкрито зізнався, навіщо росія знищила Маріуполь. За його словами, місто стало для рф перепоною на шляху прямування армії. Щоб зменшити кількість загиблих загарбників, було прийнято рішення систематично знищувати Маріуполь і все живе в ньому.