Бракує 70% боєприпасів: пригожин на тлі трупів найманців обматюкав військове керівництво рф

пригожин на тлі рядів убитих за один день "вагнерівців" матом вимагав боєприпасів

Ватажок чвк "вагнер" євгеній пригожин на тлі десятків трупів своїх найманців вибухнув істерикою, вкотре вимагаючи боєприпасів. Він у нецензурній формі висловив свої претензії начальнику генштабу росії валерію герасимову і міністру оборони рф сергію шойгу.

Відповідне відео у Telegram опублікувала прес-служба пригожина.

пригожин записав відео на тлі загиблих найманців. У підписі сказано, що це втрати "вагнера" за один день — 4 травня. Він заявив, що брак боєприпасів у його формуванні складає 70%, і це нібито дає можливість ЗСУ ліквідувати вп'ятеро більше його найманців.

"У нас не вистачає 70% боєприпасів. шойгу, герасимов де, бл***, боєприпаси? Подивіться на них, с***!", — істерично волає пригожин, тисне на жалість і додає, що це — чиїсь батьки та сини.

Українці у мережі відреагували на чергову публічну істерику пригожина, зробивши йому кілька гарних пропозицій.

"Немає боєприпасів — звалюй…", "Жека, лягай поряд", "Не їхали б в Україну, залишилися б живі", — радять українці.

Звернення голови чвк "вагнер" прокоментував і блогер Денис Казанський у своєму Telegram-каналі.

"Дивні люди, звичайно. Постійно записують якісь звернення, скаржаться, кричать, голосять, вигукують прокляття. Але продовжують з незрозумілою завзятістю їсти кактус (закреслено) брати участь у злочинній, свідомо провальній загарбницькій війні. Хоча можна просто дати нам спокій, перестати руйнувати міста і вбивати людей, і просто жити у своїй країні, займаючись своїми проблемами. Приголомшливий мазохізм", — пише він.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно пригожин поширив дезінформацію, нібито під Бахмутом загинув командувач ТРО генерал-майор Ігор Танцюра.