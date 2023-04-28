"Ми всі в крові": уманчанка показала наслідки прильоту російської ракети (відео)

На щастя, у родині авторки відео всі залишилися живими

Російська ракетна атака в ніч на 28 квітня закінчилася прильотом "високоточного" снаряду в одну із багатоповерхівок в Умані. Жителька постраждалого будинку зняла відео зі своєї квартири, показавши наслідки удару. За її словами, всі члени родини отримали певні поранення, у квартирі не залишилося жодного вцілілого вікна.

Відео розповсюджують місцеві Telegram-канали. Жінка зізнається, що дуже злякалася, на відео вона не приховує свої сліз та емоцій.

"Ніколи не думала, що таке може статися. В наш будинок прилетіла ракета. Ми всі в крові, скло вибило", — розповідає вона, показуючи розгардіяш в кімнатах, що стався внаслідок прильоту.

Умань на карті

У родині авторки відео є діти — під час атаки вони мирно спали у своїй кімнаті. Тепер там немає вікон, але, на щастя, всі залишилися живими.

Свій емоційний ролик вона закінчила емоційною промовою на адресу російських окупантів, підкресливши, що її ненависть до загарбників лише виросла.

Попереджаємо: на відео є зображення крові та окрема нецензурна лексика!

Нагадаємо, що вже відомо про щонайменше 5 поранених внаслідок прильоту російської ракети.

Також вночі вибухи лунали у Києві та Дніпрі. Як повідомив мер Дніпра Борис Філатов, ще один ворожий снаряд забрав життя молодої жінки та трирічної дитини.