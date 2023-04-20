"Вовки Да Вінчі" знищили під Бахмутом "вагнерівців": потужні кадри бою показали у мережі (відео)

Перемогу над ворогом "Вовки Да Вінчі" присвятили нещодавно полеглому командиру

Українські воїни й далі героїчно тримають оборону Бахмута, незважаючи на спроби ворога захоплювати позиції штурмом. Захисники з бригади "Вовки Да Вінчі" вступили у видатний ближній бій із ворогом, щоб відбити посадку, яка прикриває останню дорогу життя на Бахмут.

Подробицями бою поділився журналіст Юрій Бутусов, опублікувавши відео битви. Кадри були записані від першої особи одним із учасників бою — командиром відділення з позивним "Тихий".

Бій із ворогом із ПВК "Вагнера" вівся на відстані 10-30 метрів. На позиції, по якій стріляв ворог, спочатку перебували лише чотири бійці 1-го батальйону 67-ї бригади "Вовки Да Вінчі" з роти "Гонор" під командуванням Сергія Філімонова. Пізніше їм прислали на підкріплення ще шістьох недосвідчених воїнів із 4-ї танкової бригади. Завдання було утримати важливу посадку, що прикриває останню дорогу життя на Бахмут.

Ворог спочатку обстрілював позиції українських воїнів із артилерії, а один із снарядів влучив прямо у бліндаж, де ховалися солдати. Після цього окупанти в особі найманців із ПВК "Вагнера" пішли на штурм і зуміли підійти впритул до позицій ЗСУ.

"Щойно наш безпілотник помітив росіян, "Тихий" увімкнув камеру, і тепер ми бачимо, що він діяв сміливо, рішуче і продумано. "Тихий" не сидів у окопі, і не стріляв по-сомалійські кудись у напрямку, а вистрибнув нагору, і раптово вступив у ближній бій, на відео видно як буквально з кількох метрів "Тихий" знищує вагнерівців, які намагаються закидати наші траншеї гранатами. Також під час бою "Тихий" отримує постійно інформацію від ротного Філімонова", — описує те, що відбувається журналіст Бутусов.

Воїни діяли злагоджено: рота Філімонова постійно передавала інформацію з безпілотника "Тихому" та його бійцям. Водночас оператори БПЛА наводили та коригували міномети та артилерію на інші атакуючі групи росіян. У результаті вся група "вагнерівців" була знищена, а спроба штурму позицій ЗСУ провалилася. Втрат із нашого боку немає.

"В результаті бою російська група знищена повністю, бійці "Гонора" знищили: "Тихий" — 6, "Владос" — 2, "Ябчанка" — 1 росіян. Решту атакуючої групи добила в траншеях, до яких вони підійшли, артилерія 1-го батальйону. Під час перестрілки у наших втрат не було, видатна перемога "Волков Да Вінчі"… Дмитре Коцюбайло, це на твою честь!", — написав журналіст.

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Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Валерій Залужний особисто нагородив українського воїна, який вступив у ближній бій із ворогом. На позиції воїн був із товаришем — удвох вони зуміли знищити частину групи ворога та утримали позицію.