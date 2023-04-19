Один убив дружину на очах у дітей, другий зарізав чоловіка з ДЦП: окупанти повертаються з України та лютують удома

Обидва випадки не вкладаються в голові

росія та її підручні продовжують пожинати плоди, розв’язаної нею війни в Україні. Повернувшись з фронту "асвабадітєлі" вбивають, грабують і тримають у страху самих росіян. 19 квітня стало відомо одразу про два такі випадки.

Перший стався на Нижегородській області рф. Там, як передають російські ЗМІ, чоловік, який повернувся з війни в Україні, вбив свою дружину на очах їхніх дітей 6 та 7 років. При цьому родичі сім’ї відмовилися від дітей і тепер їх відправлять до дитбудинку. Більше того, вони відмовилися навіть ховати вбиту.

"Родичі від дітей відмовилися, їх відправлять до дитбудинку. Відмовилися вони і ховати їхню маму. Вона лежала в морзі незібрана", — розповідають місцеві жителі.

Наразі батьки однокласників дітей збирають кошти на похорон.

"Ми всім класом збираємо кошти, щоб хоча б поховати її. Ховати теж будемо самі. По всій школі теж оголосили збір коштів, але на похорон не вистачає. Діти в найсильнішому шоці від цього кошмару", — розповідає місцевому виданню один із учасників збору коштів.

Пізніше з’ясувалося, що родичі все ж таки готові оплатити похорон, тому зібрані гроші підуть у шкільний фонд, а ситуацію з дітьми вбитої візьмуть під свій контроль органи соцзахисту.

Другий шокуючий випадок стався вже в підконтрольній росії псевдореспубліці Південна Осетія.

Там озвірілий "дембель" накинувся з ножем на інваліда. Видання "Медуза" повідомляє, що підозрюваним є завербований з колонії в ПВК "Вагнера" зек на ім’я Георгій Сіукаєв. У в’язниці він, до речі, відбував покарання за вбивство.

Загиблим був 38-річний Сослан Валієв, який хворів на ДЦП. Після вбивства "глава" Південної Осетії Алан Гаглоєв провів екстрену нараду, під час якої назвав справу "резонансною" і зажадав негайно затримати підозрюваних. У результаті було затримано Сіукаєва та ще двох людей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в росії вагнерівець-дезертир розстріляв копів і знайшов абсурдне виправдання.

Також ми повідомляли, що "вагнерівець", який втік до Норвегії, вчинив новий злочин.