Зґвалтували 4-річну дитину і матір на очах у чоловіка: нові деталі звірств росіян на Київщині

Розкрито роль російських снайперів у звірствах проти мирного населення на Київщині на початку вторгнення

В Україні обґрунтовано звинувачують двох російських окупантів у вчиненні сексуального насильства проти 4-річної дівчинки та її матері. Попередньо військовослужбовці під дулом пістолета зґвалтували українку та її малолітню донечку на очах у її батька.

Як пише Reuters, посилаючись на матеріали Офісу генпрокурора, цей моторошний злочин вчинили бійці 15-ї окремої мотострілецької бригади рф ще у березні 2022 року у Броварському районі. Варто зазначити, що Міноборони рф на запит журналістів щодо вказаного інциденту так і не відповіло, а чиновники Самарського гарнізону, у складі котрого перебуває ця бригада, контакти підрозділу не надали, додавши, що ця інформація засекречена.

Так, у рамках слідства було встановлено, що минулої весни під час невдалої спроби окупантів захопити Київ, окупанти увійшли до Броварів. Там вони грабували та вбивали цивільних, а також вчиняли сексуальне насильство проти жінок. Така тактика терору була для представників так званої "другої армії світу" нормою.

Переважна більшість моторошних злочинів сталася 13 березня. Саме у цей день нетверезі російські військові увійшли до одного з приватних будинків, де проживала молода українська родина. Чоловіка, який там проживав вони одразу жорстоко побили і під дулом зброї змусили стати на коліна та дивитися, як гвалтують його дружину.

"Згідно з документами, один із солдатів сказав чотирирічній дівчинці, що "зробить з неї жінку", перш ніж вона стала жертвою насильства", — йдеться у матеріалі.

На щастя, ця родина вижила, однак у той період сталося ще й багато вбивств.

Попередньо, обидва окупанти були снайперами, віком 32 і 28 років. Старший вже "демілітаризований" нашими захисниками, а молодший, на ім'я Євгеній Чорнокнижний, повернувся до росії. Журналісти намагалися зв'язатися з ним по особистому номеру телефона, однак чоловік, який підняв трубку, назвавшись його братом, сказав, що росіянин також помер.

Ці снайпери були двома з тих шістьох, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні інших військових злочинів у Броварах. Саме вони після нападу на малолітню дитину та її батьків пішли до наступного будинку, де проживала літня пара. Там вони нещадно зґвалтували 41-річну вагітну жінку та 17-річну доньку. В іншому місці, де проживали одразу кілька родин, окупанти зігнали всіх на кухню та цілою групою вчинили сексуальне насильство проти 15-річної дівчинки та її матері. на щастя, усі, хто постраждав у той день, вижили і отримали психологічну допомогу.

"Українські слідчі знають, що ймовірність знайти та покарати підозрюваних низька, а потенційні судові процеси будуть здебільшого заочними, але є також міжнародні зусилля щодо переслідування військових злочинців, зокрема Міжнародним кримінальним судом. Хоча Москва навряд чи видасть підозрюваних, будь-хто, заочно засуджений, може бути внесений до міжнародних списків спостереження, що ускладнить їхнє пересування", — пише Reuters.

Варто додати, що станом на сьогоднішній день українській прокуратурі вдалося засудити за воєнні злочини проти мирного населення вже 26 росіян.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на Чернігівщині окупанти жорстоко катували старосту села. Росіяни погрожували жінці прострілити коліна та били її по голові.