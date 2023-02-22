пригожин визнав, що ЗСУ кришать "вагнерівців": виклав фото з десятками тіл окупантів

пригожин знову скаржиться на нестачу боєприпасів та публікує в мережі фото втрат серед своїх найманців

Найманці російської приватної військової компанії "Вагнера" зазнають великих втрат на сході України через "снарядний голод". Власник ПВК євген пригожин, який намагався вирішити це питання, але й так і не зміг, наочно показав одне з місць збору ліквідованих "вагнерівців".

У Telegram-каналі євгенія пригожина було опубліковано фото з тілами вбитих на війні найманців його ПВК. Репост цієї фотографії глава "кухар путіна" зробив із каналу російського військкора Владлена Татарського. Водночас пригожин відповів йому на питання щодо проблем із забезпеченням зеків із приватної військової компанії "Вагнера" снарядами.

"Це хлопці (окупанти, — Ред.), які загинули (були ліквідовані, — Ред.) вчора через "снарядний голод". Їх мало бути вп’ятеро менше. Матері, дружини та діти отримають їхні тіла. Хто винен у тому, що вони загинули? Винні ті, хто мав вирішити питання про забезпечення нас достатньою кількістю боєприпасів", — прокоментував ситуацію із втратами серед "вагнерівців" пригожин.

У цьому ж коментарі він заявив, що фінальний підпис повинен бути поставлений або начальником Генштабу ВС рф валерієм герасімовим, або міністром оборони росії сергієм шойгу. Але, за його словами, жоден із них не хоче ухвалювати рішення.

"ПВК "Вагнера" як би не існує. Тому нам боєприпасів не дають взагалі. Боєприпаси видаються на якесь міфічне угруповання", — пояснив він.

Також пригожин опублікував ще одне фото, яке, як заявив, є заявкою, на ім'я Генерального штабу. У ній є витрата за добу, витрата за 10 діб та кількість, яка ще не видана, але позначена до видачі.

Водночас у міській раді Маріуполя зазначають, що "вагнерівці" зазнають великих втрат під Бахмутом через нестачу боєприпасів. Такі самі втрати зазнають і інші підрозділи окупантів.

В офіційному Telegram-каналі мерії також опублікували фрагмент аудіокоментаря пригожину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що євгеній пригожин істерично накинувся на Міноборони росії через те, що його "вагенрівцям" не дають боєприпаси та через це вони зазнають великих втрат під Бахмутом.