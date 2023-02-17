Коли дивишся, скаче адреналін: жорстке відео бійця ЗСУ, який відбиває російський штурм, вразило мережу

Воїн використав одразу три види зброї

На фронті точаться запеклі бої українських воїнів проти російських окупантів. Наші герої докладають немислимих зусиль, щоб захистити батьківщину від загарбників. Одним із підтверджень цих слів є нове відео, яке з’явилося у мережі.

На опублікованих кадрах можна побачити справжній запеклий бій від першої особи. Український герой, відбиваючи штурм росіян з окопа і перебуваючи у справжній "м’ясорубці", не розгубився і не злякався, а продовжив мужньо битися.

Воїн використав одразу три види зброї та вміло ліквідував щонайменше двох окупантів.

Все це вмістилося всього на кількох секундах унікального відео, що показує, з чим щодня доводиться стикатися нашим бійцям по всій лінії фронту.

Увага! На відео присутні кадри із насильством. Не рекомендується до перегляду людей із ослабленою психікою — 18+

Багатьох наших співвітчизників вразило відео, яке, як вони відзначили, нагадує кадри з голлівудського блокбастера чи відеоігри.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що бійці СЗГ виклали яскраве відео. На ньому можна побачити висадку на Зміїний та інші історичні кадри.

Також ми повідомляли, що український воїн вижив у бою завдяки своєму автомату, який його прикрив.