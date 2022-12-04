"Зрадники луганського народу": росіяни показово стратили мирних жителів на Донбасі (фото 18+)

Ворог заявив, що вбиті допомагали українським захисникам, надаючи їм важливі відомості.

Російські окупанти вкотре показали світові свою жорстокість. Слідом за вбитим на камеру зрадником "вагнерівців" ворожі солдати публічно стратили на Луганщині кілька мирних жителів. Їхні тіла повісили просто посеред вулиць, начепивши на них таблички.

Моторошні фото спочатку були поширені серед пропагандистських Telegram-каналів. Продемонструвати ці знімки суспільству, зокрема західному, вирішив активіст Сергій Стерненко.

"На Луганщині російські виродки публічно стратили цивільних. Показово, щоб усе це побачили. І світ повинен це бачити. Справжню огидну пику нелюдів, які хваляться своїми звірствами", — зазначив він у своєму Telegram-каналі.

Попереджаємо: фото виключно 18+, багато жорстокості.

Також фотографії опублікували у себе військовий журналіст Андрій Цаплієнко та блогер Денис Казанський.

На табличках, які розмістили на повішених, є написи "Зрадник луганського народу" і "Він передавав відомості ворогові". Окупанти справді вихваляються своїм вчинком на місцевих ресурсах.

У мережі подібна трагедія вже викликала величезний фурор. Українці обурюються, наголошуючи на схожості дій російських окупантів з німецькими нацистами за часів Другої світової.

Офіційної реакції від української влади на подію поки що не надходило.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що показовою карою росіяни обірвали життя ще однієї українки — медсестри Тетяни Мудренко, яка проживала у Скадовську. За свідченнями очевидців, її повісили біля будівлі місцевого суду.