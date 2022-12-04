Ціна нашої свободи: як зараз виглядає військовий шпиталь у Бахмуті

Найсерйозніші бойові зіткнення зараз відбуваються саме на Донбасі

Бахмут Донецької області, який раніше був зосередженням життя, нині поступово перетворюється на повноцінні руїни завдяки регулярним російським обстрілам. Це місто вважається однією з найбільш "гарячих точок" російсько-української війни в останні місяці — ЗСУ тримають оборону, проте тиск окупантів лише зростає. Через це, звичайно, збільшується і кількість поранених військовослужбовців, якими доводиться опікуватися місцевому шпиталю, незважаючи на небезпеку.

Кореспондент "Телеграфа" побував у прифронтовому місті, яке розташоване на лінії вогню. Ділимося з вами окремими кадрами військової хроніки Донбасу, яка потрапила до об’єктиву нашого видання, — зокрема й нинішнього стану військового госпіталю.

Обстріли в місті звучать практично щохвилини, тому пересуватися Бахмутом без зайвого захисту краще не варто. Головні об’єкти інфраструктури доводиться базувати з особливою обережністю, щоби російські ракети не зруйнували останні оплоти людяності в розбитому населеному пункті.

У шпиталі є кілька автомобілів, які використовують для перевезення поранених

Без спеціальних знаків техніки не обійтися; хоча росіяни часто ігнорують "червоний хрест", як позначення медиків

Поряд із будинком госпіталю можна помітити чимало польових нош, які, судячи з їхнього стану, вельми часто використовуються місцевими бойовими медиками. Багато із них заплямовані кров'ю наших захисників.

Незамінні "помічники" медиків

Кривава ціна свободи України

Не обходиться і без інвалідних візків. Лишається тільки сподіватися, що їх використовують для транспортування поранених, яким змогли оперативно допомогти на місці, у більш спокійне місце.

Медичні ноші в Бахмуті явно бачили багато болю

Усі ці деталі допомагають зрозуміти, як страшну ціну платить український народ за свою свободу. Звісно ж, пропорційно зростає і рівень поваги до наших військовослужбовців, які жертвують найціннішим, щоб захистити свою землю від зазіхань російських окупантів.

Фото та відео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Раніше ми розповідали, як з висоти пташиного польоту виглядає лінія оборони російських солдатів під Бахмутом. Знімки було зроблено біля тимчасово окупованого села Володимирівка.

Додамо, що журналіст Юрій Бутусов уже проаналізував тактику ворога, яку вони використовують на Донеччині, та пояснив, що у ній найбільш небезпечно.