Руйнування, жертви та... надія: п’ята частина найкращих фото року за версією TIME знята в Україні

Найтрагічніші та вселяючіші віру моменти російсько-української війни — в об’єктивах зарубіжних та вітчизняних фотографів.
Кінець року – це звичний час для підбиття підсумків. Часто ними опікуються імениті ЗМІ, як, наприклад, журнал TIME, на чию обкладинку нещодавно потрапив український винахід. Втім, це виявилося далеко не межею — у добірку найкращих фотографій 2022 року за підсумком потрапило одразу 22 знімки, зроблені на території України.
"Телеграф" ділиться зі своїми читачами добіркою військових фотографій, опублікованих на сайті закордонного видання. У них багато трагізму, руйнувань та інших сумів, які приніс із собою чобіт російського солдата. І все ж таки навіть тут знайшлося місце для боязкої, але такої необхідної зараз надії.
Журналісти, які обирають знімки, фактично охопили майже весь період повномасштабної війни, яка розпочалася 24 лютого.
Є чимало знімків із весни, яка стала вельми трагічною для українського народу.
Не обійшлося і без весняних знімків, що розривають серце.
Є у добірці найкращих фото та моменти українського військового літа.
Серед осінніх фотографій — лише три екземпляри.
Також серед фотографій, зроблених в Україні, є і знімок із тимчасово окупованого Донецька. Його авторка, Нонна Хейтманн, показала підготовку дітей до чергового пропагандистського концерту під прапорами так званої "ДНР". Воно зроблено 17 лютого, тому ми не включили його до загальної добірки військових фотографій.