Руйнування, жертви та... надія: п’ята частина найкращих фото року за версією TIME знята в Україні

Найтрагічніші та вселяючіші віру моменти російсько-української війни — в об’єктивах зарубіжних та вітчизняних фотографів.

Кінець року – це звичний час для підбиття підсумків. Часто ними опікуються імениті ЗМІ, як, наприклад, журнал TIME, на чию обкладинку нещодавно потрапив український винахід. Втім, це виявилося далеко не межею — у добірку найкращих фотографій 2022 року за підсумком потрапило одразу 22 знімки, зроблені на території України.

"Телеграф" ділиться зі своїми читачами добіркою військових фотографій, опублікованих на сайті закордонного видання. У них багато трагізму, руйнувань та інших сумів, які приніс із собою чобіт російського солдата. І все ж таки навіть тут знайшлося місце для боязкої, але такої необхідної зараз надії.

Журналісти, які обирають знімки, фактично охопили майже весь період повномасштабної війни, яка розпочалася 24 лютого.

24 лютого. Кияни масово залишають столицю після фактичного оголошення війни володимиром путіним. Фото: П’єр Кром

24 лютого. Рятуючи життя, із Сєвєродонецька виїжджають і мама з маленьким сином. Фото: Вадим Гірда

25 лютого. Добровольці одержують зброю в одному з військкоматів Києва. Фото: Бендан Гоффман

Є чимало знімків із весни, яка стала вельми трагічною для українського народу.

1 березня. Окупати, які більше ніколи не повернуться додому живими, вбиті біля Бучі. Фото: Сергій Нужненко

2 березня. Маріуполець Сергій плаче над тілом убитого росіянами сина. Фото: Євген Малолєтка

5 березня. Один із найбільш видовищних знімків — жителі Ірпеня чекають на евакуацію під зруйнованим мостом. Фото: Еміліо Морнатті

5 березня. Бійці ТРО грають у шашки коктейлями Молотова під Києвом. Фото: Ніколь Танг

5 березня. Військовий допомагає Юлії Павлюк та її дочці евакуюватися з Ірпеня. Фото: Максим Дондюк

6 березня. Загибла Тетяна Перебийніс разом із дітьми, вбитими снарядом в Ірпені. Фото: Лінсі Аддаріо

7 березня. Волонтери в одній із бібліотек Львова плетуть маскувальні сітки. Фото: Наталі Кейссар

9 березня. З розбитого пологового будинку в Маріуполі виносять породіллю. Не вижили ні дитина, ні мати. Фото: Євген Малолєтка

Не обійшлося і без весняних знімків, що розривають серце.

29 березня. Прощання з українським військовим Іваном Липським. Фото: Салван Джорджес

6 квітня. Убита під час мінометного обстрілу мешканка Бучі. Фото: Максим Дондюк

14 травня. Зруйнована обстрілами ферма у Вільхівці на Харківщині. Окупанти вбили тут близько 80 корів та 30 свиней. Фото: Керло Гузі

Є у добірці найкращих фото та моменти українського військового літа.

12 червня. Маленькі українці грають на зруйнованій російській техніці у Києві. Фото: Фабіан Ріттер

15 червня. Обнадійливий вальс одеських випускників біля загороджень поблизу Оперного театру. Фото: Летиція Ванкон

16 липня. Палаюче зерно в розбитому ракетами бункері. Фото: Войцех Гжедзінський

4 серпня. Засуджений у Чернігові російський солдат Михайло Куликов, який обстрілював із танка житлові будинки. Фото: Станіслав Крупар

Серед осінніх фотографій — лише три екземпляри.

1 вересня. Курсанти у Києві проводять заняття у бомбосховищі. Фото: Єфрем Лукацький

13 вересня. Поле під Ізюмом, вкрите воронками від снарядів. Фото: Костянтин Ліберов

28 вересня. Мирні жителі Покровська сидять у евакуаційному поїзді. Фото: Ніколь Танг

Також серед фотографій, зроблених в Україні, є і знімок із тимчасово окупованого Донецька. Його авторка, Нонна Хейтманн, показала підготовку дітей до чергового пропагандистського концерту під прапорами так званої "ДНР". Воно зроблено 17 лютого, тому ми не включили його до загальної добірки військових фотографій.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто з українців увійшов до престижного списку TIME100 Next, також складеного журналом TIME. Додамо, що всього нашу країну представили троє людей.