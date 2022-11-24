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Руйнування, жертви та... надія: п’ята частина найкращих фото року за версією TIME знята в Україні

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Автор
Весь світ побачив, скільки горя та потрясінь принесла Україні російська армія Новина оновлена 24 листопада 2022, 17:35
Весь світ побачив, скільки горя та потрясінь принесла Україні російська армія. Фото Колаж "Телеграфа"

Найтрагічніші та вселяючіші віру моменти російсько-української війни — в об’єктивах зарубіжних та вітчизняних фотографів.

Кінець року – це звичний час для підбиття підсумків. Часто ними опікуються імениті ЗМІ, як, наприклад, журнал TIME, на чию обкладинку нещодавно потрапив український винахід. Втім, це виявилося далеко не межею — у добірку найкращих фотографій 2022 року за підсумком потрапило одразу 22 знімки, зроблені на території України.

"Телеграф" ділиться зі своїми читачами добіркою військових фотографій, опублікованих на сайті закордонного видання. У них багато трагізму, руйнувань та інших сумів, які приніс із собою чобіт російського солдата. І все ж таки навіть тут знайшлося місце для боязкої, але такої необхідної зараз надії.

Журналісти, які обирають знімки, фактично охопили майже весь період повномасштабної війни, яка розпочалася 24 лютого.

Евакуація з Києва 24 лютого 2022
24 лютого. Кияни масово залишають столицю після фактичного оголошення війни володимиром путіним. Фото: П’єр Кром
Евакуація із Сєвєродонецька 24 лютого
24 лютого. Рятуючи життя, із Сєвєродонецька виїжджають і мама з маленьким сином. Фото: Вадим Гірда
Добровольці у Києві 25 лютого
25 лютого. Добровольці одержують зброю в одному з військкоматів Києва. Фото: Бендан Гоффман

Є чимало знімків із весни, яка стала вельми трагічною для українського народу.

Втрати Росії у війні
1 березня. Окупати, які більше ніколи не повернуться додому живими, вбиті біля Бучі. Фото: Сергій Нужненко
Маріуполь жертви війни
2 березня. Маріуполець Сергій плаче над тілом убитого росіянами сина. Фото: Євген Малолєтка
Зруйнований міст в Ірпені
5 березня. Один із найбільш видовищних знімків — жителі Ірпеня чекають на евакуацію під зруйнованим мостом. Фото: Еміліо Морнатті
Українські бійці ТРО
5 березня. Бійці ТРО грають у шашки коктейлями Молотова під Києвом. Фото: Ніколь Танг
Евакуація з Ірпіня
5 березня. Військовий допомагає Юлії Павлюк та її дочці евакуюватися з Ірпеня. Фото: Максим Дондюк
Тетяна Перебийніс Ірпінь фото
6 березня. Загибла Тетяна Перебийніс разом із дітьми, вбитими снарядом в Ірпені. Фото: Лінсі Аддаріо
Волонтери плетуть сітки у Львові
7 березня. Волонтери в одній із бібліотек Львова плетуть маскувальні сітки. Фото: Наталі Кейссар
Пологовий будинок у Маріуполі
9 березня. З розбитого пологового будинку в Маріуполі виносять породіллю. Не вижили ні дитина, ні мати. Фото: Євген Малолєтка

Не обійшлося і без весняних знімків, що розривають серце.

Іван Липський похорон
29 березня. Прощання з українським військовим Іваном Липським. Фото: Салван Джорджес
Загиблі у Бучі
6 квітня. Убита під час мінометного обстрілу мешканка Бучі. Фото: Максим Дондюк
Ферма у Вільхівці
14 травня. Зруйнована обстрілами ферма у Вільхівці на Харківщині. Окупанти вбили тут близько 80 корів та 30 свиней. Фото: Керло Гузі

Є у добірці найкращих фото та моменти українського військового літа.

Діти на танку у Києві
12 червня. Маленькі українці грають на зруйнованій російській техніці у Києві. Фото: Фабіан Ріттер
Вальс випускників Одеси 2022
15 червня. Обнадійливий вальс одеських випускників біля загороджень поблизу Оперного театру. Фото: Летиція Ванкон
Атака на зернові бункери
16 липня. Палаюче зерно в розбитому ракетами бункері. Фото: Войцех Гжедзінський
Михайло Куликов суд
4 серпня. Засуджений у Чернігові російський солдат Михайло Куликов, який обстрілював із танка житлові будинки. Фото: Станіслав Крупар

Серед осінніх фотографій — лише три екземпляри.

Курсанти у Києві
1 вересня. Курсанти у Києві проводять заняття у бомбосховищі. Фото: Єфрем Лукацький
Родзинки руйнування
13 вересня. Поле під Ізюмом, вкрите воронками від снарядів. Фото: Костянтин Ліберов
Евакуація з Покровська
28 вересня. Мирні жителі Покровська сидять у евакуаційному поїзді. Фото: Ніколь Танг

Також серед фотографій, зроблених в Україні, є і знімок із тимчасово окупованого Донецька. Його авторка, Нонна Хейтманн, показала підготовку дітей до чергового пропагандистського концерту під прапорами так званої "ДНР". Воно зроблено 17 лютого, тому ми не включили його до загальної добірки військових фотографій.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто з українців увійшов до престижного списку TIME100 Next, також складеного журналом TIME. Додамо, що всього нашу країну представили троє людей.

Теги:
#Україна #Війна #Фото #TIME #Кращі фото