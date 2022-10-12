Багато загиблих та поранених: рф вдарила по ринку Авдіївки (фото 18+)

Жодної логіки у діях російського ворога, який гатить по мирному населенню, немає

Уранці 12 жовтня російські війська здійснили черговий обстріл багатостраждальної Донеччини. Зокрема, найбільше постраждало місто Авдіївка, де ракетний удар рф прийшовся по центральному ринку, на якому в момент удару перебувало багато людей. В результаті кривавих дій армії рф, не менше семи цивільних осіб загинуло, ще восьмеро отримали травми та поранення різного ступеню тяжкості.

Відповідну інформацію у своєму телеграм-каналі оприлюднив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, відзначивши, що російські війська завдали удару по великому скупченню мирних людей. За його словами, жодної логіки у цих злочинних діях ворога немає.

"У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки — тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших. В цьому вся суть росіян. Не здатні протистояти українському війську, вони "воюють" із беззбройними цивільними", — йдеться в тексті публікації Кириленка.

Окупанти завдали удару по центральному ринку Авдіївки

Крім того, керівник області вчергове закликав жителів до евакуації.

Наслідки російського обстрілу

Раніше "Телеграф" повідомляв, як кривава російська армія випустила низку ракет по багатостраждальному українському Запоріжжю. В результаті ворожого обстрілу загинуло 13 людей, серед яких була й дитина.