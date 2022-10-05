Залишився маленький син: на Харківщині трагічно загинув 36-річний поліцейський

У нього залишилася дружина і малолітня дитина

У вівторок, 4 жовтня, начальник вибухотехнічної служби Головного управління Національної поліції в Рівненській області Олександр Мамчур загинув внаслідок вибуху ворожого боєприпасу в Харківській області. Крім нього, травмувався його колега Олександр Ємець — за його життя зараз борються лікарі.

Про це повідомила пресслужба на офіційному сайті Головного управління Національної поліції Рівненщини. Зазначається, що Мамчуру було 36 років, а 14 років свого життя він присвятив службі українському народові, сім із яких очолював вибухотехнічний колектив поліції Рівненщини.

"Сашко був одним із кращих у своїй професії. Від початку деокупації території України та проведення стабілізаційних заходів він брав активну участь у розмінуваннях Київщини та Харківщини. На його рахунку – тисячі знешкоджених боєприпасів та десятки кілометрів зачищеної території", — йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що в загиблого начальника вибухотехнічної служби залишилася дружина і п'ятирічний син. Олександр описується колегами як усміхнена, урівноважена, відповідальна та обережна людина.

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