"Мертві люди лежать, купа": з’явилися фото і відео наслідків удару по Запоріжжю

Такі кадри нікого не залишать байдужим

Внаслідок ракетного удару росії по Запоріжжю вранці в п’ятницю, 30 вересня, загинуло і постраждало багато цивільних людей.

Одна з очевидців зняла на відео, що відбувається на місці після удару, — кадри не для слабкодухих.

На ролику видно, що руйнувань від ракетного удару було завдано серйозних, всюди багато крові, вибитих вікон і тіла людей. Авторка відео явно шокована і повторює в ході зйомки крізь сльози: "Мертві люди лежать, купа".

UPD: Вже відомо про 23 загиблих та 28 постраждалих.

Також місцеві канали показали пару фото з місця подій, за якими також можна оцінити масштаби руйнувань:

Люди стояли у черзі на виїзд до рідних

Тіла залишилися прямо на асфальті

Постраждали дуже багато авто з колони

Удар був великої сили

Як відомо, близько 7 ранку 30 вересня ворог завдав ракетного удару по околиці Запоріжжя, після чого повторив атаку. Ракети вдарили по місцю, де формували колони цивільних осіб на виїзд на окуповану територію — люди хотіли відвідати рідних та доставити в окупацію гуманітарну допомогу.

Як повідомляв "Телеграф ", також ніч на 30 вересня видалася дуже неспокійною для мешканців Миколаєва та Дніпра, там теж ударили по людях та цивільній інфраструктурі. Без жертв там також не обійшлося.