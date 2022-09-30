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"Мертві люди лежать, купа": з’явилися фото і відео наслідків удару по Запоріжжю

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Вранці 30 вересня росіяни підло вдарили по скупченню мирних людей Новина оновлена 30 вересня 2022, 09:54
Вранці 30 вересня росіяни підло вдарили по скупченню мирних людей

Такі кадри нікого не залишать байдужим

Внаслідок ракетного удару росії по Запоріжжю вранці в п’ятницю, 30 вересня, загинуло і постраждало багато цивільних людей.

Одна з очевидців зняла на відео, що відбувається на місці після удару, — кадри не для слабкодухих.

На ролику видно, що руйнувань від ракетного удару було завдано серйозних, всюди багато крові, вибитих вікон і тіла людей. Авторка відео явно шокована і повторює в ході зйомки крізь сльози: "Мертві люди лежать, купа".

UPD: Вже відомо про 23 загиблих та 28 постраждалих.

Також місцеві канали показали пару фото з місця подій, за якими також можна оцінити масштаби руйнувань:

Запоріжжя ракетний удар по колоні 30.09.2022
Люди стояли у черзі на виїзд до рідних
Запоріжжя ракетний удар по колоні 30.09.2022
Тіла залишилися прямо на асфальті
Запоріжжя ракетний удар по колоні 30.09.2022
Постраждали дуже багато авто з колони
Запоріжжя ракетний удар по колоні 30.09.2022
Запоріжжя ракетний удар по колоні 30.09.2022
Удар був великої сили

Як відомо, близько 7 ранку 30 вересня ворог завдав ракетного удару по околиці Запоріжжя, після чого повторив атаку. Ракети вдарили по місцю, де формували колони цивільних осіб на виїзд на окуповану територію — люди хотіли відвідати рідних та доставити в окупацію гуманітарну допомогу.

Як повідомляв "Телеграф ", також ніч на 30 вересня видалася дуже неспокійною для мешканців Миколаєва та Дніпра, там теж ударили по людях та цивільній інфраструктурі. Без жертв там також не обійшлося.

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#Обстріл #Запоріжжя