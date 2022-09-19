Постанова? Донецьк потрапив під потужний обстріл, багато жертв (фото, відео)

Серед загиблих попередньо є діти

Вдень у понеділок, 19 вересня, у Донецьку стався найсерйозніший за останній час обстріл, окупанти повідомляють про мінімум13 загиблих.

Місцеві канали публікують фото та відео з місця подій. Обережно, кадри не для людей зі слабкими нервами!

Наголошується, що під удар потрапила площа Бакинських Комісарів у Куйбишевському районі міста.

Площа Бакинських Комісарів на карті Донецька

Попередньо снаряди влучили у магазин "Джем" та автобуснуї зупинку, де на той момент було багато людей. Як видно на фото та відео з місця подій, тіла так і залишилися лежати на вулицях, деякі без кінцівок.

Крім того, у Донецьку заявляють про обстріл ринку на Текстильнику, попередньо там також не обійшлося без жертв.

Був приліт у магазин

Загиблі та постраждалі лежать на вулицях

Окупаційна "влада" Донецька стверджує, що загинуло 13 осіб, серед яких дві дитини. Ще десятки людей постраждали.

Традиційно окупанти Донецька звинувачують Збройні сили України, проте вже далеко не один раз вони самі обстрілювали підконтрольні території, щоб звинуватити потім у цьому Україну. Тим більше, росіянам зараз дуже треба відвернути увагу світу та громадськості від поховання сотень українців в Ізюмі, у вбивстві яких звинувачують окупантів.

Також зауважимо, що і багато хто в мережі вважає, що обстріл — постановка з метою дискредитації ЗСУ.

До того ж, стрілянина по зупинках — цілком у стилі російських окупантів. Як повідомляв "Телеграф", багато зупинок військові росії розбомбили в Харкові, через що загинуло багато мирних людей.