Невдала переправа окупантів через Дніпро насмішила мережу: найкращі меми

У мережі сміються про переправу росіян через Дніпро

ВСУ вже повідомляли, що взяли під вогневий контроль усі переправи через Дніпро на Херсонщині, проте росіяни в це чомусь не повірили та продовжують намагатися перекидати техніку та живу силу за допомогою понтонних переправ. Проте не завжди для окупантів це завершується без пригод.

Так у мережі завірусилася пара відео, на яких конвой окупантів спробував перетнути Дніпро, проте відразу ж потрапив під обстріл, а сам автор роликів, судячи з усього, отримав контузію.

Обережно на кадрах нижче є нецензурна лексика і кадри не призначені для перегляду неповнолітніми!

Відео відразу ж розлетілися мережею, а користувачі помітили, що один зі стопкадрів заслуговує на створення власного мема. Після цього інтернет заполонила хвиля жартів із зображенням окупанта, якому не пощастило зіткнутися із ЗСУ.

Згадали користувачі мережі та про загиблу під час вибуху доньку відомого російського пропагандиста Олександра Дугіна Дар’ї.

Варто зазначити, що напередодні в українському сегменті мережі відсвяткували ювілей — кількість знищених в Україні окупантів перевищила 50 тисяч. Після цього користувачі мережі привітали ЗСУ з цим досягненням безліччю мемів, а на окрему подяку з цього приводу заслужив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.