"Є сліди тортур": рф повернула тіло британського волонтера, який нібито помер від стресу в полоні

Російські окупанти, схоже, катували британця

У середу, 7 вересня, на 196-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що росія повернула тіло закатованого англійського волонтера Пола Урі.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Facebook. Він зазначив, що на тілі Пола виявлено численні порізи та сліди тортур.

Лубінець додав, що у липні 2022 року пропагандисти повідомляли про загибель Пола Урі нібито "внаслідок хвороби та стресу", а 7 вересня бойовики "ДНР" передали понівечене тіло волонтера, який незаконно перебував у полоні з квітня по липень. Остаточно причину смерті Урі підтвердить судмедекспертиза.

"Відсутні частини тіла, численні порізи та сліди катувань: росія повернула тіло британського волонтера Пола Урі. Як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, я вже сьогодні можу казати про те, що смерть була насильницька. Людина просто не може витримати такі катування. Я бачив фото тіла загиблого і у будь-кого, хто це побачить сумнівів не залишиться.

Вбивство волонтера Пола Урі через катування — воєнний злочин, який стане ще одним доказом під час трибуналу над російським політичним та військовим керівництвом. Доказом під час трибуналу проти путіна", — заявив Лубінець.

Дмитро Лубінець вважає, що росіяни вбили британського волонтера

Нагадаємо, що британці Пол Урі та Ділан Гілл були захоплені російськими солдатами наприкінці квітня 2022 року поряд із Дніпрорудним у Запорізькій області, коли здійснювали свою діяльність як волонтери, беручи участь в евакуації виключно мирного населення із зони активних бойових дій. Гілл поки що ув’язнений, а бойовики "ДНР" звинувачують його в найманстві разом з іншими чотирма іноземцями — Ендрю Гіллом та Джоном Хардінгом з Великої Британії, Векославом Пребігом з Хорватії та Матіасом Густавссоном з Швеції.

Нагадаємо, бойовики "ДНР" заявляли, що Пол нібито був професійним військовим. При цьому він мав слабке здоров’я: цукровий діабет, серцево-судинні захворювання та ураження дихальної системи.

Раніше повідомлялося, що терористи "ДНР" засудили іноземних добровольців ЗСУ до смертної кари.