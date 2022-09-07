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"Є сліди тортур": рф повернула тіло британського волонтера, який нібито помер від стресу в полоні

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Автор
Пол Урі Новина оновлена 07 вересня 2022, 23:06
Пол Урі

Російські окупанти, схоже, катували британця

У середу, 7 вересня, на 196-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що росія повернула тіло закатованого англійського волонтера Пола Урі.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Facebook. Він зазначив, що на тілі Пола виявлено численні порізи та сліди тортур.

Лубінець додав, що у липні 2022 року пропагандисти повідомляли про загибель Пола Урі нібито "внаслідок хвороби та стресу", а 7 вересня бойовики "ДНР" передали понівечене тіло волонтера, який незаконно перебував у полоні з квітня по липень. Остаточно причину смерті Урі підтвердить судмедекспертиза.

"Відсутні частини тіла, численні порізи та сліди катувань: росія повернула тіло британського волонтера Пола Урі. Як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, я вже сьогодні можу казати про те, що смерть була насильницька. Людина просто не може витримати такі катування. Я бачив фото тіла загиблого і у будь-кого, хто це побачить сумнівів не залишиться.

Вбивство волонтера Пола Урі через катування — воєнний злочин, який стане ще одним доказом під час трибуналу над російським політичним та військовим керівництвом. Доказом під час трибуналу проти путіна", — заявив Лубінець.

Дмитрий Лубинец считает, что россияне убили британского волонтера
Дмитро Лубінець вважає, що росіяни вбили британського волонтера

Нагадаємо, що британці Пол Урі та Ділан Гілл були захоплені російськими солдатами наприкінці квітня 2022 року поряд із Дніпрорудним у Запорізькій області, коли здійснювали свою діяльність як волонтери, беручи участь в евакуації виключно мирного населення із зони активних бойових дій. Гілл поки що ув’язнений, а бойовики "ДНР" звинувачують його в найманстві разом з іншими чотирма іноземцями — Ендрю Гіллом та Джоном Хардінгом з Великої Британії, Векославом Пребігом з Хорватії та Матіасом Густавссоном з Швеції.

Нагадаємо, бойовики "ДНР" заявляли, що Пол нібито був професійним військовим. При цьому він мав слабке здоров’я: цукровий діабет, серцево-судинні захворювання та ураження дихальної системи.

Раніше повідомлялося, що терористи "ДНР" засудили іноземних добровольців ЗСУ до смертної кари.

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#Україна #Велика Британія #Росія