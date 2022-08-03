"Закриваємо Піски тілами": український військовий розповів про важку ситуацію на Донбасі

Військовий, не підбираючи слів, розповів про жахливу ситуацію на лінії фронту

Піски Донецької області стали одним із найбільш гарячих напрямків боїв на Донбасі за останні кілька тижнів. Селище, розташоване за 12 кілометрів від Донецька, перетворилося на справжні руїни за вісім років війни, однак наразі є одним із стратегічно важливих населених пунктів для України. Саме тому ЗСУ продовжують "тримати" цей рубіж, маючи шалені втрати в очікуванні військової підмоги.

Командир відділення окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" Сергій Гнезділов, який знаходиться саме на цих позиціях, після майже тижня очікування допомоги від побратимів, у своєму Facebook без прикрас розповів, що відбувається у Пісках зараз. Публікація військового отримала чималий резонанс серед користувачів мережі.

Перебування на території селища Гнезділов без перебільшення називає своїм персональним пеклом. За добу населений пункт буквально засипають тисячами ворожих снарядів, на що українські захисники майже не мають чим відповісти.

"Я не скиглю. З нашої сторони працює два міномети 82 та 120. Інколи просинається і "чхає" в бік Донецька два стволи артилерії. Ми майже не відповідаємо. Контрбатарейний вогонь відсутній, від слова зовсім, ворог без будь-яких проблем для себе кладе артснаряд в наші окопи, розбирає дуже міцні, бетонні позиції за десятки хвилин, без паузи та мінімального відпочинку продавлюючи нашу лінію оборони. Позавчора вона зламалась, і полились рікою двохсоті/трьохсоті", — говорить військовий.

За його словами, Піски стали справжньою м'ясорубкою, де наші бійці в прямому сенсі закривають лінію фронта своїми тілами. Після загострення боїв до командування було відправлено прохання про допомогу проти ворожої артилерії, однак чекати її довелося близько тижня.

"Я пишаюсь керівництвом батальйону, яке залишилось тут, з нами. Комбат з нами, всі з нами, контужені, легкі трьохсоті, перев’язавшись повертаються через пару годин на позиції, якщо можна так назвати ці бездонні вирви. Йде війна", — пояснює Сергій Гнезділов.

Піски на карті

Без прикрас він описує те, що відбувається на позиціях української армії. За його словами, коли резерв вирушає, щоб прикрити прогалину у позиції, за п'ять хвилин прицільної стрільби з боку ворога із 15 людей живим лишається лише один.

"Тіла лежать. Якщо легкий 300, може, повезе, заникаєшся, і пішки вийдеш, дістанешся медиків. Везли щойно трохсотого. Він всю дорогу кричав: "Де підтримка? Де артилерія? Чому нас кинули? Чому нас ніхто не прикрив?" Я не знаю, друже, чому нас ніхто не прикрив… Він кричить, а мені соромно, що я досі цілий і неушкоджений, лише пару разів добряче глухануло. Проблювався, прос*ався, вибачте, і знову в строю", — пояснює боєць.

На момент написання публікації Гнезділов був переконаний, що ЗСУ поступово втрачають Піски, адже більшість ресурсів була майже вичерпана. При цьому він підкреслював, що, швидше за все, понесе покарання за все ним сказане, але просив розповсюдити правду і донести її як до звичайних людей, так і до керівництва держави.

"Я за**ався говорити, що все під контролем. Зараз в Пісках все ні**я не під контролем, але чомусь ситуацію замовчують. Бийте в набати, розбиті дзвони, поки ми закриваємо тілами Піски, — писав він. — Нам потрібна артилерія. Дайте нам сюди хоч щось, щоб ми могли триматись".

Варто зазначити, що буквально за кілька годин після того, як допис військового почали активно розповсюджувати, ситуація біля Пісків змінилася. Наші захисники таки отримали необхідну допомогу, про що сам Сергій Гнезділов і повідомив. При цьому він встиг розкритикувати одну із панянок, котра виступила проти розповсюдження подібної інформації про події на фронті.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав про оперативну ситуацію на різних напрямках фронту, використовуючи для цього свіжі карти боїв в Україні. Вони складені аналітиками Інституту вивчення війни із США.

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